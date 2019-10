Miguel, guardameta del Xerez CD, espera "seguir con la buena dinámica" en Sevilla

El Xerez CD regresaba este miércoles a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del próximo domingo ante el Sevilla C.

Piñero, que entrena en solitario al no poder compaginar el horario de entrenamiento del equipo con su jornada laboral, no seguirá en el equipo, en un caso idéntico al de Luis Castillo, que terminó fichando por el Arcos CF. Dani Jurado s eretiraba poco antes de acabar con alguna molestia que en principio, no parece que le vayan a impedir jugar el domingo.

La victoria en La Granja ante el Conil CF, “nos da un subidón de moral después de cómo empezamos la liga”, mantiene Miguel. El guardameta azulino espera lograr un buen resultado en la ciudad deportiva sevillista, “trataremos de seguir con este dinámica e iremos a ganar, el equipo está trabajando muy bien, hay muy buen grupo y nos mediremos a un filial, que siempre es complicado, con jugadores que quieren estar en el primer equipo, pero a cualquier equipo se le puede ganar”.