La Comunidad deja a miles de profesores interinos sin inscribir en la Seguridad Social

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha empezado con mal pie este nuevo curso escolar su relación laboral con los profesores y maestros interinos que han sido contratados por primera vez en las aulas. En el caso de aquellos docentes que han sido destinados en centros educativos de Madrid capital, la administración aún no ha pagado a muchos de ellos las nóminas de septiembre. Según Comisiones Obreras, el impago afecta a todos los nuevos docentes, aunque la consejería de educación asegura que a día de hoy son 31 los profesores a los que no han podido pagar. El departamento que dirige esta legislatura Enrique Ossorio asegura a la SER que se debe a un error del sistema que impidió que los datos se grabaran a tiempo y prometen que harán un anticipo en unos días para que estos docentes no tengan que esperar a que finalice el mes de octubre para cobrar.

Esto se suma a otra complicación más que estos interinos se están encontrando estos días. Muchos de ellos, miles, según la denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo, se han dado cuenta al ir a consultar la nómina que a finales de septiembre aún no se les había dado de alta en la Seguridad Social. La Comunidad de Madrid ha retrasado esas altas, en algunos casos, fuera del plazo que marca la ley que obliga a inscribir en la seguridad social a un trabajador antes de que se inicie la relación laboral. Si no es el caso, la misma normativa da un plazo máximo de 30 días para poder regularizar la situación. En el caso de estos interinos, la administración ha dado las altas pasado ese tiempo.

Según Comisiones Obreras, un alta fuera de plazo puede perjudicar a estos trabajadores de cara a futuras prestaciones contributivas como el paro o la jubilación y además deja indefensa a la administración que deberá asumir con fondos públicos cualquier contingencia que pueda ocurrir en ese tiempo en el que el trabajador no ha sido dado de alta aun. "La ley dice que la inscripción fuera de plazo no produce efectos retroactivos ningunos, es decir, que el trabajador ha estado descubierto durante el periodo que no ha estado inscrito", explica Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, "cualquier incidencia que ocurra durante este periodo la consejería de educación como empleador se tiene que hacer cargo de estas cantidades, con el dinero de todos".

Desde el departamento de recursos humanos de la consejería de educación reconocen por escrito que los plazos se han retrasado por la gran carga de trabajo que han tenido este mes de septiembre, "sin refuerzos de personal", aseguran, para regularizar a más de dos mil docentes. Un portavoz de educación explica a la SER que las altas se están dando dentro del plazo marcado y que se está inscribiendo a los trabajadores con fecha 1 de septiembre.