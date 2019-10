'Historia de una vida singular', la necesidad de contar las vivencias personales y profesionales

José Luis Rivas Navas publica su primer libro lleno de las vivencias y experiencias tanto personales como profesionales en el seno de la Guardia Civil, desde su Andújar (Jaén) natal hasta los difíciles años de la lucha antiterrorista de ETA en el famoso cuartel de Intxaurrondo y su paso por la Región de Murcia tras su traslado en 1991 al destacamento de Tráfico. Actualmente es teniente de la Guardia Civil en la reserva.

'Historias de una vida singular' (Ed. Círculo Rojo) es una reconstrucción de ese mosaico personal y profesional que surgió desde la inquietud de su autor por sumergirse en las raíces familiares y profesionales. Durante la lectura del libro vemos como José Luis Rivas nos cuenta de donde viene y qué es lo que ha hecho durante su vida, rememorando episodios pasados de nuestro país como la Guerra Civil o el Franquismo, "lo que afectó a antepasados muy queridos".

En declaraciones a la Cadena SER, Rivas Navas, nos cuenta que "en el libro hago reflexiones de todo tipo y una de ellas es que se debe pasar página, pero sin olvidar lo que pasó para que la historia no se vuelva a repetir". También señalaba que "tenía la necesidad de escribir mis vivencias".

'Historias de una vida singular' deja al descubierto momentos complicados durante casi cien años con esas reflexiones sobre el pasado pero extendiendo una mirada de esperanza hacia el futuro.

Son muchas historias las que el autor refleja en el libro, desde la violencia machista a los movimientos de la emigración andaluza, su paso por el colegio SAFA de Andújar o los difíciles tiempos laborales en la Guardia Civil de los años 70 "pero con un magnífico camino como es el paso por el cuerpo de la Guardia Civil".

Las vivencias sobre su desempeño profesional en Euskadi no dejan indiferente a nadie. José Luis Rivas nos habla de su primer destino en el País Vasco en 1981 y relata impactantes historias como los atentados en el muelle del puerto de Pasajes, en San Sebastián.

Tras este destino inicial estuvo en la localidad gerundense de Bañolas donde renunció a la jefatura de la Policía Local de este municipio que le propusieron y volvió al País Vasco como miembro de la Policía Judicial en San Sebastián. El autor nos cuenta que "sin duda, fue mi mejor época profesional". Su 'bautizo' policial fue el asesinato de la terrorista de ETA 'Yoyes'. Durante este destino fue testigo de numerosos atentados y de detenciones de comandos etarras.

Durante su estancia en el cuartel de Intxaurrondo la vida no era nada fácil. "Mi mujer llevaba en coche a mis hijos al colegio y las pocas veces que yo los llevaba debía cambiar de horario e itinerario para evitar se objetivo de un atentado. En aquella época pensábamos que no todo el mundo es terrorista , pero cualquiera podría serlo". Añadía que "yo personalmente he sufrido muchísimo y he tenido que ver a muchos compañeros, amigos y sus familiares sufrir mucho".

Pero en el libro no solo se habla de dramas y de la tragedia de las consecuencias de la actividad terrorista de ETA. En el año 1991 fue destinado a Tráfico de la Región de Murcia. José Luis Navas Rivas nos contaba que "nos ha gustado tanto Murcia que nos hemos quedado. Sin duda alguna, los mejores años de nuestra vida personal están en Murcia".

En su pase a la reserva, trabajó como jefe de departamento de seguridad de una cadena hotelera, con nueve establecimientos en nuestro país, "rodeado de inmejorable arquitectura, de historia, arte y modernidad".