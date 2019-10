Pontevedra, provincia privilexiada en seguridade e eficacia policial

O acto, ao que acudiron os membros do actual persoal na nosa cidade coa súa Comisaria Provincial Estíbaliz Palma, contou coa entrega das distincións honoríficas que, tal como manifestou Maica Larriba “demostran o traballo arduo na defensa dos dereitos da cidadanía, mesmo cando é necesario, poñendo en risco a vosa vida”. No acto tamén estiveron presentes o Fiscal Xefe e o Presidente da Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro e Enrique Menéndez, respectivamente. Tamén acudiu o Coronel Xefe do corpo da Garda Civil en Pontevedra, Simón Venzel.

En palabras da Subdelegada do Goberno hai que recoñecer que “a provincia de Pontevedra ten uns índices de infraccións penais por baixo da media nacional e iso conséguese, entre outros aspecto, polo labor da Policía Nacional que atende a case a metade a nosa poboación”.

Ademais deste recoñecemento, Larriba quixo deixar unha mensaxe de traballo continuado nos aspectos que máis nos afectan na seguridade cidadá actualmente, como é o ciberdelito e a violencia machista. A este respecto, quixo manifestar a necesidade do labor de información e formación cara á cidadanía para que o manexo diario das novas tecnoloxías conte co bo asesoramento dos corpos e forzas de seguridade. Por outra banda, Maica Larriba quixo solicitar, novamente, a necesidade incansable na persecución dos delitos de violencia de xénero “que requiren da vosa implicación absoluta. Este ano xa son 45 mulleres mortas polas súas parellas ou exparejas, unha cifra moi alta que debería facernos reflexionar profundamente como sociedade. Esta provincia viviu dous episodios lamentables e de extremada crueldade con catro mulleres asasinadas e dous fillos orfos. Esta situación obríganos a todos e todas a ser eficientes para que as posibles vítimas atopen o amparo institucional e de seguridade para denunciar ou poñer en coñecemento as situacións de violencia”.

Finalmente, a subdelegada do Goberno quixo transmitir o seu apoio #ante os problemas de redución de persoais e a baixa taxa de renovación. Por iso quixo lembrar o compromiso do propio ministro de Interior en funcións, Grande Marlaska que segue traballando para que leste mesmo ano póidanse ofertar máis de 2500 novas prazas de policía e outras tantas no corpo da Garda Civil, ademais da subida na taxa de renovación dun 115%”.