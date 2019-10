Acaba de superar la barrera de los 300 partidos en la Real, el domingo fue titular por fin esta temporada y portó el brazalete de capitán. David Zurutuza nos habla de su cuenta atrás como profesional.

-Partido exigente en Sevilla...

Sí, se hizo un partido muy exigente. No quiero poner excsas, pero hizo mucho calor y tuvo una primera media hora con mucha intensidad. Y nosotros no supimos contrarrestar su juego, porque por banda nos hicieron mucho daño. La pelota no pasaba por el medio, iba de lado a lado y las vasculaciones nos costaban.

-¿Cree que se volverán a levantar como hicieron tras perder en San Mamés?

Tenemos un equipo joven y que está en periodo de aprender de cosas. En eso consistre, el fútbol y la vida. Y en eso Imanol sabe mucho, nos transmite sus sensaciones y explica lo que hicimos mal. Y de hecho ya hemos visto varios videos de Sevilla. Pero tenemos el error de cuando ganamos no mirar lo mal que se hacen las codas, estamos en la euforia, pero Imanol aprovecha siempre para decirnos las cosas mal hechas y nos corrige aunque ganemos.

-Por fin titular...

Llevaba desde hace tiempo sin jugar, porque el año pasado me lesioné. Tenía muchas ganas. He tenido minutos y no me puedo quejar. Y nada a seguir luchando para jugar más.

-¿Cómo se encontró?

Me costó al principio, por el calor y la intensidad. Pero con el paso de los minutos me encontré mejor, peo al no tener la pelota sufrimos más, porque como más cómodo me siento es con el balón.

-¿Cada minuto que juega lo paladea más porque se acerca su final?

Por supuesto. En micabeza ahora cada vez que voy a un sitio ya me dice que será la çultima vez. Y lo disfruto más. Y lo quiero tomar así, y ya está. Cada minuto que tenga lo disfrutaré al 100%.

-¿Está siendo un año diferente para usted con el rol que tiene?

Me gustaría no darle tanta importancia eso. Pero es inevitable pensar en el pasado y que va a ser la última vez de muchas cosas. Intento no darle muchas vueltas y centrarme en el trabajo.

-Si se lo plantearán, ¿físicamente podría aguantar otro año más?

Estoy bien. Es verdad que al final entrenar no es lo mismo que competir. El otro día llevaba sin jugar de titular y me costó coger el ritmo. Pero entrenando estoy muy bien, aunque la pretemporada me costó. Y soy diesesl y me suele costar, pero ya estoy bien y a gusto. Pero la decisión está tomada.

-¿Siente que su rol ahora es diferente en la Real?

Ha cambiado lógicamente porque el escenario es diferente. Ahora hay gente nueva y joven, y en ese aspecto ha cambiado. A veces no soy consciente, porque soy el tio de siempre y ayudar a todos. Pero ese punto de responsabilidad ha subido un grado más, así que intento ayudar a todos un poco más que antes.

-¿Siente que su importancia en la Real es más de vestuario que jugando?

Este año sí, porque no he tenido mucho tiempo sobre el campo. Pero sí que fuera tengo otro rol y otro poso. En esa labor sí que soy más importante igual que en el verde.

-¿Sabe que si ganan al Getafe completarían el mejor inicio de la Real de los últimos 17 años?

Todos hubiésemos firmado esta situación. Tenemos buenos jugadores, pero hay que demsotrarlo .Es un equipo fresco, pero mantiene la idea de la Real. Yo estoy disfrutando un montón, aunque no esté sobre el verde. Estoy super ilusionado con este año.

-No va a poder jugar contra Markel Bergara este domingo...

Lo se, ya me dijo ayer, es una pena. Pero son cosas que pasan.

-Vuelve Bordalás, que se les atraganta...

Sí, porque son equipos agerridos que se cierran muy bien y salen a la contra. Y a nosotros nos cuesta. Pero es mejorar para ver si esta vez les ganamos.

-Ha pensado em retirarase con un título?

Sería lo soñado, claro. Sería algo increíble irme así. Pero todavía queda mucho por recorrer.

-Porque hay base para creer en eso...

Argumentos hay todos los años. Sólo que se tienen que justar los astros y que se añada al trabajo que hacer. To tengo mucha esperanza en el año.

-¿Qué piensa de la sensación Odegaard?

A mí me sorprendió en los primeros entrenamientos. Pero sólo todo sin balón, el trabajo y sacrificio. Estça super centrado, hace lo suyo, y es un tio que llegará lejos con ese planteamiento.

-¿Suele pensar en qué hará después de la Real?

Prefiero no pensar, pero es inevitable que te pasen por la cabeza mil cosas. Intento no darle vueltas y centrarme en el día a dia, que además lo disfruto mucho, porque trabajar con estos chavales sabiendo que es el último año ya es bastante.