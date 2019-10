Los funcionarios de la Junta se movilizan por la jornada laboral de las 35 horas

De tomadura de pelo y situación indignante califican los sindicatos UGT, CCOO y CSIF el incumplimiento de la Junta, firmado en 2017, para que a partir del próximo enero sus funcionarios recuperasen la jornada laboral de 35 horas suprimida durante la grave crisis de los años anteriores.

Miguel Ángel Mateos de UGT asegura que “estamos ante una situación rocambolesca por una parte sale Igea, hace tres semanas, diciendo que no se va a cumplir el acuerdo. Por otra parte el PP dice que si, después este partido le echa la culpa a Sanidad para no llevar a cabo la jornada acordada por el alto coste, aunque ahora se ha callado y ya no argumenta nada, esta consejería, para no acometer la reforma. Lo que sucede es que entendemos que hay dos gobiernos en la Junta uno formado por el partido popular y otro por Ciudadanos”.

Los tres sindicatos no entienden ahora los motivos de la Junta para poner en marcha lo acordado. Que afecta en Segovia a cerca de 6.000 funcionarios y 85.000 en toda la comunidad. Los sindicatos lamentan no poder fiarse de la Junta con estas excusas de mal pagador al argumentar que este acuerdo fue firmado por otro gobierno del PP.

Mercedes Hernández de Csif comenta que ahora la Junta alega que esta implantación supone un coste que ronda los 120 millones, la dificultad para ponerlo en marcha en el ámbito de la educación, la sanidad y servicios sociales. Y además de que han sido informados en agosto del incumplimiento del objetivo de déficit en los capítulos uno y dos. “Estamos en desacuerdo con la no implantación de esta medida ya que incluso iba a ser beneficiosa porque supondría un fomento de empleo al necesitarse más profesionales y porque es un derecho que tenemos adquirido” asegura Hernández.

Las tres fuerzas sindicales han preparado un calendario de movilizaciones que comienzan mañana con una concentración a las once y media en la delegación Territorial. El día 17 se celebrará una concentración a nivel autonómico en Valladolid. El día 25 se convoca una huelga con paros desde las 12,30h hasta las 15.00h y un paro de 24 para el 6 de noviembre.

Además convocan “los lunes al sol”, concentraciones todos los lunes de octubre ante diferentes sedes de la administración regional como el Hospital general, la residencia asistida, la oficina de trabajo o la dirección provincial de Educación.

Los funcionarios de la Junta se movilizan por la jornada laboral de las 35 horas. Cerca de 6.000 trabajadores públicos se verán afectados por incumplimiento del Gobierno regional que acordó su implantación con UGT, CCOO y CSIF para el año que viene