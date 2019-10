La EMT confía en recuperar parte del dinero estafado

La EMT confía en recuperar parte de los cuatro millones de euros transferidos a una cuenta china. Lo ha asegurado el concejal de Movilidad y presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, al terminar el consejo de administración extraordinario en el que se ha creado una comisión de investigación para aclarar esta estafa. Por ahora, la única investigada en el interior de la empresa continúa siendo la jefa de administración que fue despedida, aunque Grezzi ha evitado dar más detalles sobre una investigación que, insiste, está en marcha y la lleva a cabo el juzgado de instrucción número 18 de València.

La dirección de la EMT ha facilitado una copia de la denuncia que se realizó la semana pasada y asegura que permitirá el acceso a todos los consejeros a los documentos confidenciales sobre el fraude. Aunque no concreta de cuánto dinero se trata, Grezzi asegura que parte de los cuatro millones pueden estar retenidos en una cuenta de Hong Kong. Por ello, se ha decidido contratar a un bufete de abogados ubicado en esa ciudad para que intente recuperar el dinero

El consejo de este miércoles ha aprobado la creación de esta comisión de investigación con la abstención de los consejeros del PP, que prefieren que esto se produzca en el Ayuntamiento de València y no en la EMT. La presidenta de esta comisión será Elisa Valía, vicepresidenta de la EMT y concejala de gestión de recursos que defiende que se les ha entregado todos los documentos disponibles.

En el consejo de administración extraordinario celebrado este miércoles también estaba previsto la aprobación de otros asuntos, como la adquisición de nuevos autobuses o el nombramiento de altos cargos, pero finalmente se ha decidido retirar esos puntos del orden del día hasta el próximo consejo ordinario, que se celebrará el lunes.

Críticas de la oposición

A la oposición no le parecen suficientes las explicaciones dadas por la EMT y piden más transparencia. El Partido Popular ha sido el único que no ha votado a favor de crear la comisión de investigación. Se han abstenido porque, aseguran, la investigación la tiene que hacer el Ayuntamiento de València. Marta Torrado añade además que la empresa no está actuando con transparencia en este fraude.

Ciudadanos ha votado a favor de la comisión de investigación en la EMT, aunque ha avisado de que esta tiene que ser complementaria a la que realice el Ayuntamiento de València. También ha votado que sí a la contratación de un despacho de abogados en Hong Kong porque creen que hay que recuperar el dinero. Narciso Estellés insiste en que Giuseppe Grezzi debe dimitir y asegura que no confía en la actual dirección de la EMT.

Pleno extraordinario

La oposición al completo ha firmado este miércoles la petición de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de València para pedir explicaciones sobre esa estafa que ha sufrido la EMT. El Alcalde tiene ahora 15 días para convocar el pleno extraordinario que han pedido los concejales del PP, Ciudadanos y Vox: exigen que Joan Ribó comparezca, pero también piden la creación de una comisión de investigación sobre el fraude y que Intervención Municipal analice las cuentas de la EMT. Mientras tanto, el Consejo de Administración también ha aprobado personarse en el caso del fraude contra la EMT.