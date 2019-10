As Avenidas ya son del Puerto

El Puerto de Vigo ha hecho efectivo este miércoles el decreto que le obliga a revisar todos los convenios en vigor y por eso asume desde ya la gestión y el mantenimiento del paseo de As Avenidas, así como la reconstrucción del muelle hundido durante el festival O Marisquiño del pasado año. Con este movimiento se pone fin al convenio Abrir Vigo al mar, firmado hace 27 años y que contemplaba la recuperación del litoral vigués para los ciudadanos y que supuso una transformación total del llamado paseo de As Avenidas, en la calle Montero Ríos, diseñado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. El convenio, firmado por el Puerto, Zona Franca y Concello de Vigo, se repartía las responsabilidades de financiación y mantenimiento y ha provocado en los últimos años y especialmente tras el accidente del año pasado, fricciones y disputas entre Puerto y Concello. Hoy el convenio pasa a la historia y el puerto será quien gestione el mantenimiento de la zona, comenzando por la reconstrucción del muelle hundido y la recuperación del entorno del parque, muy deteriorado por el paso de tráfico pesado portuario. La intención del puerto es mantener los jardines como están en la actualidad y no contempla por el momento sentarse a analizar la propuesta de Zona Franca y Concello para construir un nuevo aparcamiento bajo los jardines.

