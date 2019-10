Víctor Fernández confirma la baja de Kagawa para recibir al Málaga

El Real Zaragoza recibirá mañana al Málaga (19:00 horas) en La Romareda sin la presencia de Shinji Kagawa. El futbolista nipón sufre un proceso vírico, tal y como ha anunciado Víctor Fernández, y no estará en la convocatoria. Su ausencia se une a la de Vigaray e Igbekeme.

La complicada situación del Málaga, tanto en los despachos como en el campo, no es para el entrenador zaragocista motivo para sentirse favorito en el partido de mañana: "Es un equipo grande, atravesando unas circunstancias que rodean a un club tan grande como son ellos, que juega como un equipo grande y tiene una muy buena organización defensiva". "Tiene jugadores de Primera División y las 17 fichas profesionales que tienen podrían jugar en cualquier equipo de esta categoría", añadió.

Después del empate ante el colista y el partido sin goles ante el Lugo en el último encuentro en La Romareda no es significativo para el técnico zaragozano porque "las comparativas en Segunda no sirven para nada, ni entre jornada y jornada". Y consciente de que el juego de su equipo no fue el mejor, el preparador técnio avisa: "el jueves, a lo mejor, hacemos un juego magnífico ante un equipo que seguro que va a proponer un buen juego como es el Málaga".

El Real Zaragoza vuelve al calor del hogar y eso es algo que tranquiliza: "Es un factor que me gusta, la conexión equipo - afición, afición - equipo va a ser muy importante, va a ser un partido complicado".

Después de siete partidos, el conjunto blanquillo sigue en la zona alta y es algo que al entrenador le deja muy satisfecho: "es bueno que el equipo adquira hábitos y un hábito es acomodarse en las alturas, es una presión positiva, el equipo quería mantenerse en esa posición y lo logramos".

De cara al duelo de mañana, Víctor Fernández ha confirmado la ausencia de Shinji Kagawa: "La baja segura de Shinji, y la de alguno más que no voy a decir, por un proceso vírico que al que más ha afectado es a Kagawa y no va a estar mañana ni hoy en el entrenamiento. Al 99%, no podrá estar ni convocado, estoy convencido".