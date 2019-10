Al menos dos hoteles abocados al cierre temporal en Lanzarote

Al menos dos hoteles cerrán sus puertas temporalmente los próximos meses en Lanzarote tras la quiebra de Thomas Cook. Lo ha anunciado Francisco Martínez, portavoz de la patronal turística de Lanzarote: "hay hoteles que tenían 600 clientes y hoy tienen 50 clientes nada más, puede que haya un par de casos que se vean abocados al cierre temporal", explica el portavoz de la patronal turística. "A parte de no tener clientes, los tres últimos meses de facturación no se los han pagado y posiblemente no se los lleguen a pagar nunca. Si salvan este bache, probablemente en un par de meses se recuperen y puedan empezar a operar", ha explicado Martínez en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. Escucha la entrevista completa a Francisco Martínez aquí:

"Es fácil que hoy haya 6.000 u 8.000 camas vacías por culpa de esta quiebra, son muchos turistas", lamenta Martínez. Sobre la posibilidad de pérdida de empleo, la patronal confía en que en caso de producirse una pérdida de empleo, "será una cosa temporal", explica. Por el momento, a la patronal no le consta que se hayan producido despidos, sin embargo, sí se han adelantado las vacaciones a muchos empleados. "No nos consta que haya habido despidos, se han anticipado las vacaciones a bastante personal, se les ha mandado de vacaciones, evidentemente, si no hacen falta en su puesto de trabajo pues la primera medida es mandarles de vacaciones", explica Martínez. "Vivimos del sector que vivimos y si el sector va bien estupendo, si no, pues adiós muy buenas", concluye.