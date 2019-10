Hoy he comenzado haciendo algo extraño en la radio: guardar unos segundos de silencio por Susana. Y otros segundos por Ika. Y también otros por Sandra, su hermana y su madre. Podría haber estado callado durante toda la mañana por las últimas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. No se escucharía nada durante mucho tiempo si nos callásemos ahora en honor a todas esas mujeres a las que le han quitado la vida.

A veces las palabras están de más y a veces las palabras nos suenan igual. Casi ya ni nos sorprende que en los informativos hablemos de una nueva víctima de violencia de género. Casi ya no nos sorprende que una vez más, hoy miércoles, tengamos que salir a la calle para pedir que paren con estos asesinatos, que volvamos a salir para guardar más silencio en este caso por Ángeles, el último nombre de esta lista negra. Pero hoy sí que me salen palabras, en concreto dos: ya basta. Ya, ya está bien. No podemos seguir callados ante esto. Y me salen palabras, por ejemplo, para esas mujeres que continúan sufriendo maltrato: pidan ayuda, no se callen, no aguanten más, no están solas. Sé que da miedo pero pueden salir de ese infierno. Y por supuesto, que les quede claro, que no es culpa suya por muchos que algunos quieran apuntarles como las responsables de haber conocido a ese maltratador.

No soy padre, y no soy quien para dar consejos sobre cómo educar a los niños, pero también me salen palabras para los que tienen hijos. No gasten tanta saliva en decirles a sus hijas que tengan cuidado, que no vayan solas, que no se vistan de una manera u otra. Mejor pongan sus esfuerzos en sus hijos, edúquenles en igualdad y respeto, enséñenles a tratar a las mujeres como igual y no como un ser inferior, díganles que no levanten la mano a nadie y menos a sus parejas.

Me salen también muchas palabras para los que deben proteger a las víctimas. A los responsables políticos que con su irresponsabilidad, al no llegar a acuerdos, sólo han puesto en marcha un 25% de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además de no usar aún los millones de euros reservados para intentar salvar a estas mujeres por culpa del bloqueo político. Quedan muy bien en la foto del minuto de silencio, detrás de una pancarta, pero precisamente ustedes no tienen que guardar silencio sino hablar y actuar.

Y por supuesto, me salen palabras, muchas, para esas bestias que maltratan y matan. Que no se les puede considerar ni hombres, ni humanos, ni siquiera animales. Aunque las palabras que se me vienen a la cabeza no las puedo decir por la radio. Simplemente les pido que paren. No sigan haciendo daño, usen menos testosterona y más cerebro, si es que les funciona. Y si no pueden frenar esas ganas irremediables de quitarle la vida a alguien, adelante, tienen la suya propia, acaben con ustedes mismos sin llevarse antes a nadie por delante. No se preocupen que nadie les echará en falta. Nadie guardará por ustedes ni una milésima de segundo de silencio.