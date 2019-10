Nacho Pedraza: "Cada vez estamos mejor"

Nacho Pedraza está siendo uno de los protagonistas en el positivo arranque de temporada en el Soliss FS Talavera. Experiencia y veteranía son dos características de este pívot a la vieja usanza del que empiezan a disfrutar en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ jornada sí y jornada también.

Ante Santiago Futsal llegó el primer triunfo liguero del curso, algo de lo que se congratula el futbolista madrileño: “Estoy muy feliz y contento por esta primera victoria del equipo. Son los tres primeros puntos, llevamos una dinámica buena, ascendente”.

Respecto al partido, destacaba lo siguiente: “Fue un partido muy trabajado en el que metimos ese gol de estrategia al principio. Ya les dije a los compañeros que no nos podíamos despistar, que en cualquier jugada tonta nos podían empatar y esto se podía complicar. Tuvimos alguna durante la segunda parte para poder sentenciar, incluso también en la primera parte para irnos más despegados en el marcador, pero no pudo ser”.

El pívot reconoce que todavía el equipo está en formación, si bien es verdad que semana a semana se los ve a los jugadores mucho más conjuntados: “Cada vez estamos consolidando más el juego que Rubén Barrios nos pide. Lo vamos asentando y todo lo que no sea perder siempre es bueno, mucho más en casa donde hay que intentar sumar de tres en tres”.

A nivel personal, Nacho Pedraza se muestra contento en este inicio de curso y no se obsesiona por el gol, algo siempre reclamado para los hombres de ataque: “Estoy intentando aportar lo que puedo. Si entran las ocasiones de que dispongo, pues bien, y si no debemos de seguir intentándolo. Lo que está claro es que hay que dejarse todo en la pista, porque unas veces meterá uno y otras veces lo harán los otros. Esto es un deporte de equipo y yo me alegro si meten mis compañeros”.

“Está claro que si soy yo el que puede culminar alguna de esas jugadas y ser yo el que marca el gol, pues te vas un poco más contento de los partidos, pero lo que suma son los puntos, no los goles que meta Nacho Pedraza”, apostilla el pívot del conjunto talaverano.

Éste también sabe que una parte importante del buen hacer del equipo lo debe de tener la grada, aportando su parte en los momentos duros de los partidos: “Intentamos meter al público en el partido porque estábamos jugando en casa. Los rivales tienen que notar la presión de aquí y que la gente se vaya enganchando cada semana más y más, porque esto tiene que ser una batalla cada dos fines de semana”.

Respecto al calor mostrado este sábado por la torcida talaverana era rotundo: “Fue de ‘chapeau’. La verdad es que jugar así con la afición apoyando, cuando llegan los momentos difíciles te dan ese empujón, ese arreón… Hay que enganchar a la gente. Si ven que vamos ganando, que en cada partido nos dejamos la piel, que sacamos los resultados y vamos tirando hacia arriba, seguro que todo eso va a ayudar a llenar el Primero de Mayo cada dos semanas y eso es fundamental para competir en esta categoría”.