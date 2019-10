¿Es justo que el IVA de las donaciones de alimentos se lo quede Hacienda?

Es una campaña en la que lleva trabajando desde hace tiempo la 'Asociación Alimentos Solidarios'. De momento, llevan recogidas a través de la plataforma 'change.org' más de 130.000 firmas en todo el país para que el IVA de las campañas de donaciones de alimentos sea invertido, en donar más alimentos.

En 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos hablado con el presidente nacional de esta asociación, Santiago López Ortega que ha explicado la gran cantidad de productos extra que se podrían lograr para donar gracias a esta iniciativa.

Poniendo como referencia la última 'Gran Recogida' del Banco de Alimentos, en Castilla-La Mancha se recogieron 570.000 kilos, estimando un IVA del 7,5 % de esos alimentos, se pudiera haber donado otros 42.000 kilos extra.

López Ortega, pide que los políticos den un paso al frente para sacar adelante esta iniciativa, asegurando que ahora sería una buena oportunidad para que los partidos incluyan en su programa electoral esta medida de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Y es que, añade, no le parece lógico que donde no llega el Gobierno y lo hace el sacrificio de la gente, no puede ser que una parte sea para el IVA.

Por último, asegura que, aunque parezca que la crisis esté desapareciendo y que hay más trabajo, en muchos casos, esos puestos de empleo tienen unos salarios que "no dan para cubrir las necesidades básicas de las familias". Y ofrece un dato, el 30 % de la clase media "tiene dificultades para llegar a final de mes", eso sin hablar de las clases desfavorecidas. Escucha la entrevista