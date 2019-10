El fraude fiscal en Álava alcanzó los 133 millones de euros en 2018, la cifra más alta de los últimos 4 años

Récord de fraude fiscal en Álava en los últimos 4 años. El fraude fiscal detectado por la Diputación alavesa alcanzó los 132'9 millones de euros en 2018, la cifra más alta desde 2014 cuando la cantidad llegó hasta los 143 millones de euros.

Según los datos a los que ha tenido acceso la CADENA SER, el IRPF es la mayor cantidad de fraude detectado con casi 50 millones de euros, seguido del impuesto de sociedades con 44,8 millones.

Sin embargo, el impuesto en el que más se defrauda si lo comparamos con el dinero global recaudado es el impuesto de patrimonio: 8,2 millones de euros de fraude fiscal, el 36,8% de todo lo recaudado por este impuesto en 2018.

En el impuesto de sociedades la incidencia también es alta: un 19,6%.

Los datos han sido trasladados a las Juntas Generales de Álava por el departamento de Hacienda de la Diputación, aunque no están todas las cifras que reclamaba EH Bildu en su petición al Gobierno foral. La Diputación sigue sin ofrecer el dato del dinero que finalmente se ha podido recuperar.

EH Bildu reclamaba las cantidades recuperadas del fraude fiscal entre 2012 y 2017. Según la diputada de Hacienda Itziar Gonzalo, el "sistema contable actual de ingresos fiscales no permite obtener la información solicitada de las liquidaciones". "No se dispone de información separada sobre los importes definitivamente no pagados en recaudación ejecutiva de las liquidaciones efectuadas por la Hacienda foral en el marco del plan de lucha contra el fraude fiscal", explica la diputada en su contestación.