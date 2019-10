Ha sido un verano alarmante con la mayor emergencia sanitaria de nuestro país por la LISTERIOSIS.

La gente necesita saber si se puede comer en cualquier bar una tapa, si se puede comprar cualquier pescado o embutido con seguridad en nuestro país sin convertirse en una víctima.

Lo sucedido con la carne mechada de Magrudis y los casos de listeriosis, han afectado a muchas personas con graves enfermedades, abortos e incluso con fallecimientos, y, ha provocado el enfado de una ciudadanía que incrédula, ha asistido a toda la cadena de fallos y circunstancias que han ido agravando esta crisis sanitaria.

Mientras nuestro consejero de la Junta de Andalucía (PP) se lo pasaba muy bien en una corrida de toros, sin darle importancia, atrasando la paralización de productos contaminados, mientras que durante el tiempo precioso en el que no se actuó murieron personas y abortaron embarazadas… y, lo peor es que más tarde dijo a las mujeres y padres que perdieron a sus bebés, de forma inhumana e indignante, que “no se preocuparan que en el siguiente embarazo él les hacia una fotito”…

Esto parece una película surrealista de disparates, si no fuera por la gravedad de los hechos sucedidos, que también están pagando empresas que sí lo hacen bien.

¿Es que no se hacen inspecciones rutinarias a las fábricas que nos venden productos elaborados?…¿Es que es normal que sean las propias empresas las que realicen sus analíticas y no tengan obligación de dar cuentas a Sanidad ni nadie?... ¿Es que nos tenemos que fiar de unos gobernantes que defienden a la empresa y nos dicen que no pasa nada mientras que las mujeres siguen abortando y siguen muriendo personas afectadas?...

La ciudadanía quiere estar tranquila, queremos consumir o comprar con la tranquilidad de que las autoridades y organismos encargados hacen su trabajo relativo a la seguridad alimentaria, cerrando, multando y paralizando todo lo que no conlleve el 100% de garantía de que lo que comemos, cumple con todos los estándares de higiene y sanidad.

Ahora con una multita a la empresa estará todo solucionado, mientras los ineptos políticos seguirán de rositas gritando oles en las plazas de toros, en esta España de gobernantes que parecen caciques y señoritos, mientras que pacientes que murieron se quedarán solo en un número…