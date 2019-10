La defensa del segundo de los exjugadores de la Arandina encausados por agresión sexual también niega la existencia de delito y pide su libre absolución

La defensa de otro de los exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor niega la existencia de delito en esta causa, en la misma línea que ya lo hiciera hace dos semanas el primero de ellos en presentar sus argumentos ante la Audiencia Provincial de Burgos.

En este caso son los letrados de R.C. quienes manifiestan su disconformidad con todos y cada uno de los extremos a los que apelan tanto la Fiscalía como las acusaciones particular y popular en sus escritos de calificación. Muy al contrario en su propio documento los abogados del joven afirman no solo que “los hechos realizados por nuestro defendido no son constitutivos de delito” sino que parten de la base de que no cometió los hechos delictivos que se le imputan, y por ello solicitan para él expresamente la libre absolución.

Como alegó ya la defensa de C.C., al afirmar que no existe delito consideran improcedente examinar la participación criminal en la que haya podido incurrir el procesado. Por eso afirman que debe quedar libre y sin que se le reclame pago alguno por una responsabilidad civil que no cabe si no hay infracción penal.