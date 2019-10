El Principado aplaude la reforma del reglamento de la Junta para posibilitar el uso de la Llingua

La Consejera de Cultura y Política Llingüística, Berta Piñán, vería con buenos ojos una posible modificación del Reglamento de la Junta General del Principado para garantizar así el uso del Asturiano, como lengua, en la sede parlamentaria. No oculta, sin embargo, su enfado porque este asunto haya desviado del foco principal el contenido desgranado durante las nueve horas de comparecencia pública en las que explicó su programa para los próximos 4 años de legislatura.

Asegura además que sintió “cercenados” sus derechos ante las protestas de los grupos de la derecha que llevaron al veto a que su intervención se hiciera en asturiano. Estas formaciones sabrán, dice Berta Piñán, si “falaben pa los sos votantes, o pa quien falaben. Yo desde luego falaba pal pueblu asturianu y falaba pa la xente que represento, que ye tola ciudadanía asturiana, fale en castellano o fale en asturiano o lo que sea”.

En la misma línea se ha pronunciado también la consejera Portavoz del Gobierno del Principado, Melania Álvarez, quien esta mañana, durante la rueda de prensa semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno no ha dejado pasar por alto el veto a la intervención de su compañera Berta Piñán, en la Junta General en Asturiano.

Álvarez aplaude la reforma del reglamento que se impulsa ya en la cámara para que no vuelva a repetirse el caso. Melania Álvarez cree que en ese reglamento hay cosas que no cuadran como el hecho de que “se acepte como normal que un diputado o diputada pueda hablar en Asturiano en la Junta y no pueda hacerlo una consejera no deja de ser una situación anómala”. Por lo tanto, a su juicio, parece que la reforma del reglamento no es otra cosa que el resultado de la búsqueda de la normalidad.