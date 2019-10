Los condenados piden pagar 123.000 euros de responsabilidad civil por el 'mamotreto'

Los condenados por el caso 'mamotreto' han solicitado al Juzgado una sensible reducción del importe que deben abonar en responsabilidad civil que abarca la cuantía resultante de las obras de derribo del edifico de aparcamientos. El escrito, al que ha tenido acceso la SER, responde a una providencia del Juzgado de Lo Penal, para que las partes informaran sobre el importe de la responsabilidad civil. En dicho documento, con fecha uno de septiembre de 2019, se apunta que el importe del derribo debe ser reducido en 94.740,37 euros de los 396.260.97 euros de la adjudicación de las obras. Según los condenados en el procedimiento, de la citada cantidad hay que restarle 95.989, 04 euros por mejoras no efectuada, más de 4.000 euros en defectos de ejecución y un total de 40.000 euros resultante de una partida no abonada a la empresa adjudicataria debido a un reparo de Intervención del consistorio.

Cabe recordar que en el caso 'mamotreto' fueron condenados los ex ediles, Norberto Plasencia y Manuel Parejo, a dos y tres años de prisión, respectivamente, además de la exjefa de Servicios de Obras del Consistorio capitalino condenada a tres años, por Prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio.