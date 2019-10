Una anciana de 91 años se enfrenta a un desahucio el próximo 11 de noviembre

Se llama Dolores, tiene 91 años y el próximo 11 de noviembre puede acabar en la calle. Su caso es como el de muchos inquilinos que permanecieron durante décadas con un alquiler de renta antigua. El domicilio en el que reside, desde que tenía ocho años, se ubica en la calle de Candelaria, en pleno casco de Santa Cruz de Tenerife. Según ha relatado la hija de la afectada a la SER, tras muchas vicisitudes, la vivienda ha sido comprada por un grupo inversor tinerfeño que no sólo le han pedido actualizar la renta antigua, sino que además le piden un total de once mil euros en concepto de IBI, Renta y Basura que no constaba en contrato alguno debido a su antigüedad. La hija de la inquilina explicó que han logrado pagar cinco años de esa deuda pero aún resta por pagar. Por su parte, el letrado del grupo Satyani De Inversiones, Jesús Alonso ha asegurado que la señora no ha pagado nunca la renta de alquiler durante 20 años ni tampoco cuando se le actualizó el alquiler y los gastos de la vivienda. Del mismo modo, asevera que las condiciones del inmueble son peligrosas para que la señora siga residiendo en el edificio. Con todo, será la justicia quien deba decidir ya que la vista está fijada para el próximo 15 de octubre.

