El día a día del autónomo, mejor con ayuda

La provincia de Córdoba cuenta con más de 52.000 autónomos y cerca de 47.000 pymes, que conforman una parte fundamental de su economía.

Esta red que sostiene el sistema productivo cordobés se está encontrando cada día con nuevos retos en su gestión diaria. Ya no es suficiente con una buena idea. Quienes deciden emprender un negocio o aquellos que trabajan por cuenta propia requieren de recursos con los que poder llevar adelante su actividad.

Desde complejas gestiones fiscales hasta el acceso a las numerosas líneas de ayuda e incentivos que convocan cada año las administraciones, y que requieren tramitación muy difícil de abordar sin ayuda.

Autónomo en plena gestión

Pedro, de 45 años, es autónomo desde hace 15. Ya se le hizo un mundo darse de alta de manera electrónica en Hacienda y en la Seguridad Social. Más de una vez ha recibido alguna carta certificada para enmendar algún error en una gestión que es el día a día de cualquier emprendedor.

Además, escucha o lee anuncios de ayudas que podrían beneficiarle pero que no sabe cómo solicitar. Pedro no controla bien sus cuentas. ¿Qué hacer cuando hay que adelantar el IVA aunque no se haya cobrado?

En España, el 82% de tejido empresarial tiene menos de dos trabajadores, que no cuentan con departamentos propios que gestionen cuentas y fiscalidad.

