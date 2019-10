El Ayuntamiento denuncia el boicot a las obras del Centro de Día

El Ayuntamiento de Ondara denuncia hechos vandálicos en las obras de construcción del futuro Centro de Día.

Los trabajos de este proyecto, subvencionado por la Diputación Provincial de Alicante, arrancaron la semana pasada, en la zona de Tossals, en una parcela dotacional social.

El alcalde ondarense, José Ramiro ha comparecido esta mañana, junto a la primera teniente de alcalde, Mar Chesa y el concejal de Urbanismo, Francesc Giner, y ante la presencia del resto de ediles del equipo de gobierno para condenar estos actos.

Según ha informado, estos han supuesto incluso una agresión física contra el jefe de obra.

Ramiro ha detallado cada uno de los actos por días.

Comenzaron el 26 de septiembre, con la colocación de una pancarta donde podía leerse “Benvinguts a Ramirolandia”.

Un día después, aparecieron pintadas en el cartel anunciador de Diputación, poniendo que es “ilegal”.

El 29 de septiembre, se colocó otra pancarta donde ponía “L’Ajuntament no escolta als veïns. Este no és el parc que volem”. Y el día 30, tiraron al suelo las vallas perimetrales.

Mientras que el 1 de octubre es cuando se produjo la agresión al jefe de obra, cuando un vecino le dio un puñetazo en el pecho.

Y ayer, desmontaron los marcajes y cotas de niveles que se habían instalado en el terreno en obras; y se realizó una inscripción en el suelo donde podía leerse “terreno ilegal”.

Desde el Consistorio ondarense se condenan estos hechos que todo apunta a que están realizados por vecinos de la zona que están disconformes con la construcción de este Centro de Día. Y se apunta no entender el recelo que están ocasionando estas obras.

El alcalde ha recordado que la construcción de este Centro de Día se está ejecutando en una parcela dotacional social, y ha insistido en que en todo el proceso para su creación no se ha presentado alegación alguna contra el proyecto, y todas las fases han sido aprobadas por unanimidad de los grupos municipales, en pleno.

Ramiro ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la empresa contratista y a sus trabajadores, señalando que ante cualquier incidencia acudan al Ayuntamiento, y ha asegurado que el "proyecto se va a hacer sí o sí".

Estas instalaciones se están construyendo en la parcela que está ubicada en una manzana de 10.000 m² que es de titularidad pública en su totalidad, y que está formada por una zona verde (parque) y la parcela dotacional social donde va el centro de día en cuestión.

Ramiro ha detallado todo el procedimiento seguido en la tramitación del Centro de Día, indicando que es completamente legal. Y ha recordado que esta zona ya contemplaba en el año 1992 dos parcelas dotacionales, una de uso dotacional y otra educativa. Y ha insistido en que ni la modificación de cambio uso de sendas parcelas, ni el proyecto de construcción del Centro de Día han recibido alegación alguna.

Alegación al parque de Calistenia

Por otro lado, en esta manzana del parque Tossals, en otra de las parcelas está prevista la construcción del parque de Calistenia y circuito pumputrack.

Sobre este otro proyecto, el munícipe ondarense ha señalado que se encuentra en fase de exposición pública, y se ha presentado una alegación por parte de la asociación de vecinos de Tossals.

Partido Popular



El portavoz del Partido Popular de Ondara, Álex Hernández ha remitido un escrito, en nombre del partido.

En el mismo indica que "nuestro partido no aprueba las actuales obras que está realizando el actual gobierno COMPROMIS-PSPV. Nosotros aprobamos la construcción del centro de día porque es un bien necesario para nuestro pueblo, pero no aceptamos las formas en las que se ha llevado a cabo el proyecto porque entendemos que siempre hay que escuchar primero a los vecinos y luego actuar. Estamos completamente en desacuerdo con la creación de los parques de calistenia y pump track en esta misma zona. Creemos que en esta zona lo más correcto es una zona verde. También nos preocupan mucho las dos instalaciones tan polémicas como el pipican y el depósito de vehículos porque están instalados en un suelo dotacional educativo y no pueden estar ahí, esto podría costar otro contencioso al ayuntamiento (ya van unos cuantos) y más gastos innecesarios

Las dos únicas obras que ha realizado el actual gobierno han sido la de la famosa avenida de Alicante y ahora esta, las dos han sido polémicas por falta de comunicación con el vecindario. NECESITAMOS UN ALCALDE QUE ESCUCHE AL PUEBLO!!!"