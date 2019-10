Los médicos de la Primaria harán huelga por los incumplimientos de la Xunta

La Asamblea de Atención Primaria de Compostela se sumará a la convocatoria de huelga que tendrá lugar en noviembre. El detonante es el incumplimiento por parte de la Consellería de Sanidade de los compromisos que se habían alcanzado antes del verano para mejorar la Primaria.

Todavía no hay una fecha fijada para la jornada de huelga, pero lo que sí que se mantiene es la gran movilización que tendrá lugar en Santiago el sábado, 26 de octubre.

Jesús Sueiro, uno de los portavoces de las Asambleas de Atención Primaria, explicó en Hoy por Hoy Santiago que desde la Consellería niegan que haya problemas de gestión, y aseguran que la causa de la sobrecarga es única y exclusivamente la falta de médicos. Así pues, no se buscan otras formas de organización.

Según Sueiro, replantear el funcionamiento de los centros de salud o estudiar la flexibilización de los horarios redundaríar en mejorar la atención. "Lo que me da rabia es que no tengo la sensación de que compartan nuestro diagnóstico. No mueven pieza en el sentido de decir que tenemos un problema y ver cómo solcuionarlo", ahondó.

Considera que "tendrán que aumentar la inversión en la atención primaria", aunque lamentó que "si parten de la base de que el problema es que no hay médicos, y que no se va a poner más dinero, es evidente que todas las medidas que adopten van a ser cosméticas".

Para él, "la tecnología más importante que que hay en la sanidad son las personas, que son las que conocen a los pacientes". En este sentido, aseguró que "hay estudios que afirman que, si un paciente es atendido por el mismo médico a lo largo de su vida, aumenta su supervivencia, disminuyen sus ingresos hospitalarios y mejora su salud. Eso es la atención primaria". Jesús Sueiro manifestó que "los contraros basura" no sólo son perjudiciales para los profesionales, sino que también "son una fuente de mala salud para la población".