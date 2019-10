El PP asegura que no propusieron despidos en Somuvisa

El PP asegura que no propusieron el despido de personal en Somuvisa, a pesar del documento donde se estima "un funcionamiento correcto con 3 personas". Han salido al paso de la información que adelantaba esta semana Radio Jaén Cadena Ser en la que se indagaba en un escrito firmado por el entonces vicepresidente del organismo Iván Martínez, quien fuera expulsado del partido Ciudadanos y acogido por el PP, donde planteaba prescindir de seis de los nueve trabajadores de Somuvisa. Algo que se firmaba pocos días después de las elecciones municipales.

Desde el PP, el edil Manuel Bonilla reconocía que en el escrito aparecía que existía un sobredimensionamiento en la plantilla de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo pero que en ningún caso se hablaba de despidos. De hecho, a preguntas de Radio Jaén este jueves, juraba y perjuraba que en ningún momento se habla del número de trabajadores que sobraban en Somuvisa. Algo que contrasta con el documento firmado por Iván Martínez y donde se lee claramente y de forma textual que "existe un claro sobredimensionamiento de la plantilla en la empresa, estimando un funcionamiento correcto de la sociedad con 3 personas en las condiciones actuales".

Documento donde se hace referencia al correcto funcionamiento de SOMUVISA con solo 3 personas / Radio Jaén

"Lo único que dice ese informe es que la plantilla está sobredimensionada. Solamente eso. No habla de si sobran seis o si sobran tres. Que está sobredimensionada. Y lo hace, hay que situarlo en contexto, está explicando por qué la sociedad ha tenido pérdidas en ese ejercicio, porque la sociedad no ha tenido la actividad que debiera haber tenido y por el gasto de personal", ha dicho Bonilla en la sede del PP.

Somuvisa y Epassa

Ha sido en una rueda de prensa para contestar al PSOE sobre la situación de Somuvisa y Epassa. Manuel Bonilla lamentaba que los trabajadores de Somuvisa no estén pudiendo cobrar las nóminas en tiempo y forma y critica que, si el nuevo equipo de gobierno se encontró con un embargo en julio, se podría haber realizado una modificación presupuestaria a tiempo. Instan a los socialistas a no escudarse en la herencia recibida.

En referencia a EPASSA, el edil popular afirma que "nada de lo que dijo África Colomo es verdad". Una de las cuestiones que explicó la concejala de Presidencia fue que había "maquillaje anual en las cuentas" y que era necesario el pago de 110.000 euros para corregir el desequilibrio mensual en las mismas, algo que, en 2019 según África Colomo, dejó de hacerse. Manuel Bonilla explica que solo pasó dos meses y que esto estaba justificado en la situación electoral de las Municipales.

"Dijo que no se había hecho ningún pago en el año 2019, eso es literalmente falso. Están liquidados los tres primeros meses. No se liquidó el mes de abril y mayo porque, como saben, se celebraban elecciones en el mes de mayo y evidentemente cuando uno está en funciones pues hay determinados pagos, estos pagos además tienen un reparo de la intervención, que se entiende prudente no hacerlos hasta que finalice el proceso de las elecciones municipales y se forme un nuevo gobierno", ha explicado Bonilla.

Pide además que se facilite la información solicitada en el último consejo de EPASSA y anuncia que como sigan plantados en el "oscurantismo" tendrán que llegar al Contencioso o a Fiscalía.