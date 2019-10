El ejecutivo hace pública la herencia que el PP le ha dejado al ayuntamiento de Teulada

Un gran número de facturas impagadas, sin presupuesto, una empresa pública, TEUMO Serveis, abandonada a su suerte, desastres urbanísticos, una plantilla de personal reducida y no adaptada a las actuales necesidades del ayuntamiento… con esto y con más, se encontraron los concejales que conforman el nuevo equipo de gobierno de Teulada a su llegada al ejecutivo el pasado mes de junio, y así se lo trasladaron a sus convecinos en la asamblea que se celebró la noche de ayer en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, con motivo del balance de los primeros cien días de esta legislatura.

El equipo de gobierno, casi al completo, -faltaba el edil Adriàn Ruiz, que acaba de casarse-, encabezados por su alcaldesa, la valencianista Rosa Vila, expuso las desagradables sorpresas que descubrieron al llegar a sus respectivos departamentos. Denunciando que la situación que sufre la administración local a día de hoy, es fruto de la nula gestión política del anterior gobierno y de los 36 años del PP al frente del ayuntamiento.

Su principal tarea durante estos primeros meses, según aseguraron, es desenredar el embrollo. Tarea, afirmaron, que no está resultando nada fácil.

Empezando por la gran cantidad de facturas pendientes de pago, - hay tantas que no están ni cuantificadas- apuntó el concejal Aitor Llobell. Facturas que no habían sido liquidadas, no por falta de dinero, la alcaldesa afirmó que el ayuntamiento de Teulada tiene capital, sino por una desastrosa gestión política. Situación que ponía en peligro, por ejemplo, la conexión telefónica del ayuntamiento, ya que a esta compañía se le debía más de 32.000 euros. Y que también afecta a otras tantas empresas o asociaciones con las que el ayuntamiento tenía una relación mercantil.

También se hizo referencia a los "desastres urbanísticos", el más candente, según la edil del área, Vicen Ferrando, el relacionado con el supermercado masymas, además de la paralización de las obras de la nueva piscina, sin olvidar el bloqueo durante 8 años del Polígono Industrial, hasta la situación en la que se encuentra el Auditori Teulada-Moraira, que carece de licencia de apertura, tiene una provisional aún a día de hoy, porque no tiene las salidas de emergencias necesarias.

Una comparecencia que se llevó a cabo con la intención de ofrecer toda la información a la ciudadanía, sobre la situación actual del ayuntamiento, en un ejercicio de transparencia, y afirmando que su propósito, el del nuevo ejecutivo, es ir solventando el largo listado de “marrones” que han heredado del anterior gobierno en manos del PP.

En este sentido, anunciaron la inminente reactivación del polígono industrial, -la próxima semana convocarán a los propietarios para abordar este tema-, el pago escalonado de las facturas pendientes, la modernización de TEUMO Serveis, y la promoción, por primera vez, del moscatel de Teulada en sus puntos de exportación.

Los miembros del ejecutivo, -valencianistas, socialistas y los dos ediles no adscritos-, tienen la intención de continuar convocando asambleas ciudadanas a lo largo de la legislatura. La próxima convocatoria es esta tarde, en Moraira, a partir de las 20.30 horas en Espai la Senieta, para compartir esta realidad con los ciudadanos de este casco urbano.