Suso Lázare: "Si no hubiera sentido el impulso, el Breogán podría haber desaparecido"

Todo principio ten un final e o de Suso Lázare, á fronte da presidencia breognaista, chegaba o dous de outubro do 2019. Tras tres anos de intenso traballo, Lázare deixa o cargo levando experiencias "muy positivas y también cosas negativas, que prefiero olvidar", confesaba.

Conseguíu devolverlle a Lugo o lugar na ACB que lle correspondía dende había doce anos, pero tamén viviú nas súas propias carnes o descenso tras unha temapada chea de problemas."Me quedo con lo bueno, con los avances hechos y me quedo con los errores para aprender de ellos. Se que el descenso marca y mucho, pero Lugo tiene que pelear por hacerse un hueco en lo más alto del baloncesto sabiendo que le tocará ser un equipo ascensor en el tiempo".

Recoñece que o CB Breogán lle deu novas amizades, pero tamén lle rubou putras. "He desciudado aspectos d emi vida que quizás no debería haber desatendido", pero as esixencias do guión asi o marcaban.

Ollando cara atrás, non se arrepinte de coller o equipo nun momento no que a piques estaba de desaparecer. "Fue un impulso, y se que ese impulso me volvería recorrer el cuerpo hoy". Agora volta o seu asento de aficionado" con mi mujer al lado y dispuesto a gritar y a vivir el breogán".





