Condenados los Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel

Condenados los hermanos Ruiz-Mateos por cometer una estafa en el proceso de compra de un hotel en Mallorca. La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a José María, Zoilo, Álvaro, Alfonso, Pablo y Javier como autores de un delito de estafa agravada en la compra del hotel Eurocalas, al considerar que engañaron al propietario al ocultar que existía una hipoteca sobre el único bien que ofrecieron en garantía para comprarlo.

Pablo y Javier han sido condenados a dos años de cárcel y una multa de 9.000 euros. El resto de los hermanos tendrán que cumplir un año y nueve meses de prisión. Además, tendrán que indemnizar con 12,7 millones de euros a los afectados. La sentencia considera probado que existió un engaño porque los hermanos participaron en la ocultación de la existencia de una hipoteca sobre el hotel que ofrecieron como garantía al vendedor del Eurocalas. Esto hacía inviable la garantía ofrecida para asegurar el pago de la totalidad del precio por el que cerraron la adquisición del establecimiento.

Los jueces señalan que el engaño fue anterior a la venta del hotel Eurocalas. Consideran que los Ruiz-Mateos ocultaron la carga que pesaba sobre el hotel ofrecido como garantía y que el vendedor no tenía porqué saber de su existencia, al actuar confiado en la buena fe de los Ruiz-Mateos, la solvencia manifestada y la existencia de un grupo de empresas familiares.

La sentencia también considera probado que los hermanos no sólo ocultaron las cargas, sino que entregaron al vendedor el día que firmaron el compromiso de compra un balance en el cual no constaba que el hotel tenía una hipoteca. La resolución no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.