Facilidades a las personas extranjeras

Las personas extranjeras que residan en el entorno y tengan que acreditar su residencia temporal lo tendrán más fácil. Desde el Centro de Información al Trabajador Extranjero que el sindicato CCOO tiene en Medina, se facilita la posibilidad de obtener el Informe de Esfuerzo de Integración.

Este informe sirve como complemento si no se cumple alguno de los requisitos necesarios para acreditar la residencia temporal y se habla de residencia temporal no lucrativa, por reagrupación familiar o por trabajo y cuenta propia. Si alguna de las exigencias establecidas no se cumplen, se puede presentar este informe como documentación complementaria.

Para conseguirlo es tan sencillo como informarse en el CITE de Medina donde, a partir del día 15, se impartirá este informe. Se trata de una propuesta que se convocará todos los meses de forma semipresencial. Del 1 al 10 de cada mes se podrá solicitar el curso, se facilitará el acceso a partir del día 15 de forma telemática y el primer martes del mes siguiente se realizará la sesión presencial en la sede del CITE.

El informe de esfuerzo de integración tiene en cuenta las actividades puntuales o los cursos formativos en los que han participado los solicitantes. Siempre hablando de cursos que proporcionan nociones básicas relacionadas con los valores constitucionales, estatutarios, derechos humanos, democracia, igualdad o aprendizaje de la lengua oficial.