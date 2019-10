A importancia dun bo seguro de fogar acentúase en outono e inverno

O feito de ter contratado unha póliza de fogar, permite aos clientes ter cubertos unha serie de sinistros, como por exemplo, danos por vento, auga, inundacións, etc. Pero de todas formas os propietarios dos inmobles deben de de saber que o mantenemento dos mesmos débese facer coa frecuencia oportuna, por exemplo ca limpieza de canalóns, revisión dos tellados...En resumo, o deterioro non é un feito cuberto nas pólizas de seguro.

Outono e inverno son as estacións donde se producen os danos por fortes ventos ou inundacións, por iso é importante que as instalación das nosas vivendas estén en perfecto estado de mantemento, pero tamén estar protexidos con unha póliza de seguro para os posibles sinistros.

Para estes casos, entra en xogo o Consorcio, un imposto que se abona co importe do recibo da póliza de fogar, e actúa (entre outras circunstancias) cando a velocidade do vento e maior a 120 km/hora. Pola outra banda, se o vento non alcanza esa velocidade, a cobertura vai a cargo da compañía aseguradora.

Por iso é tan importante o seguro de fogar, porque o que non o teña, non terá dereito á indemnización por parte do Consorcio.