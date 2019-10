Hace nueve años la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia firmaron un acuerdo para que se pudieran urbanizar los menos de 200 metros que faltaban para que la calle Jardines estuviese abierta al tráfico en su totalidad.

Ya en ese momento se comentaba que la Diputación había metido un gol por toda la escuadra al Ayuntamiento, ya que lo que se necesitaba era una pequeña extensión de terreno y, sin embargo, se incluyeron otros, sin ningún valor para el municipio, y a un precio de dos años antes, donde el valor del suelo estaba disparado.

A cambio, el Ayuntamiento se comprometía a ceder, en dos años, a la Diputación unos 20.000 metros cuadrados edificables en la misma zona o bien abonarle la nada despreciable cifra de 19 millones de euros. A día de hoy, ninguna de las dos obligaciones se ha cumplido. Es más, parece que la Diputación ahora se inclina por recibir la cuantía económica, que ya asciende a 25 millones de euros, en vez del espacio edificable.

No voy a entrar a discutir quién tiene razón y quién no. El tema está en manos del Consejo Consultivo de Castilla y León y, con mucha probabilidad, de la Justicia, si la Diputación presenta el recurso contencioso-administrativo que ha anunciado. Esperemos que actúen en derecho y que los ciudadanos no salgamos perjudicados en ningún caso.

Sí que quiero comentar que me parece que el papel que representan las Diputaciones provinciales en el Estado español es anacrónico. Es verdad que aparecen en artículo 141.2 de la Constitución Española, pero no es menos cierto que se pueden sustituir por otras corporaciones de carácter representativo. Por ejemplo, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales no tienen Diputaciones, asumiendo el Gobierno de la región dichas competencias.

Por otro lado, la función de las Diputaciones es el gobierno y la administración autónoma de las provincias, por tanto, estos organismos representan a todos los municipios que la integran, inclusive a los de más de 20.000 habitantes. Por eso, entre los diputados provinciales hay, en el caso de Palencia, tres concejales pertenecientes a la capital.

A mi entender, ambos hechos deberían hacer que imperase el sentido común y que ambas administraciones lleguen a un acuerdo sobre este asunto, siempre que sea favorable a los intereses de los ciudadanos de la capital y provincia, y que se dejen de polémicas estériles, que sólo tienen un fin político.

También le recomendaría al Ayuntamiento de Palencia que diese solución a problemas más acuciantes de esta calle como el tráfico, instalando rotondas o pasos de peatones elevados, con el fin de que disminuya la velocidad de los vehículos, ya que se está convirtiendo en un vía muy transitada.