Januzaj: "Se que tengo que marcar la diferencia"

No es habitual verle sentado en la sala de prensa de Zubieta. Pero una vez al año no hace daño. Y más cuando Adnan Januzaj sale a dar la cara después de su irregular inicio de temporada y hace autocrítica sobre su nivel en la Real Sociedad.

-Comienzo de temporada. “Estoy poniéndome en forma y mejorando mucho físicamente. Me siento bien de momento, entrenando bien y fuerte. Eso es bueno para mí”.

-Mas competencia. “La competencia aumenta pero es el inicio de la temporada. A veces empiezas muy bien o empiezas tranquilo, pero me siento bien y la competencia es buena para cada jugador. No tengo ningún problema”.

-Desconvocado una jornada por Imanol. “Hemos hablado, no he tenido problemas con él, fue solo una vez porque no estaba al 100% y el entrenador tiene que decidir si ve a un jugador que no está del todo bien y poner a otro que sí esté al 100%”.

-Irregular inicio en lo personal. “No estaba al 100% también, pero empecé jugando los tres primeros partidos y después sin empezar de inicio otros tres. Luego en Sevilla jugué de nuevo. No puedo decir que no haya jugado, no fui el mejor Janu que la gente quiere ver, pero eso va a llegar”.

-Dos años en la Real sin ver al mejor Januzaj. “El año pasado estuve cinco meses fuera sin jugar lesionado, y este año estamos apretamos mucho físicamente y es más duro y estoy haciendo ese trabajo para mejorar. Ahora estoy contento porque no tengo lesión y puedo continuar con mi trabajo”.

-Salud de la Real. “Aquí estoy feliz, estoy contento y no tengo problemas aquí. No me planteo salir, no hay razones. En verano fueron muchos equipos interesados pero yo estoy contento aquí, me quiero quedar y jugar, y mejorar primero y después ya se verá, porque en fútbol no puedes dar nada por hecho”.

-Mas exigido que el resto. “Sí, creo que a veces la gente me empuja mucho, pero es normal, porque la gente sabe que tengo calidad, aunque a veces también necesito un poco de tiempo y se que tengo que marcar la diferencia. Pero solo hemos jugado siete partidos y la temporada es muy larga”.

-Objetivo personal. “Tengo clarísimo que este año quiero meter goles y hacer asistencias. Fue difícil para mi los primeros años porque el primero debes adaptar tu estilo de juego. Luego estuve mucho tiempo lesionado y luego hay que meterse en una buena dinámica y forma, eso no es fácil porque lleva tiempo, y este año estoy contento porque no tengo lesiones”.

-Objetivo colectivo. “Este año tenemos que tomar todos los partidos al 100% y jugar cada semana para darlo lo mejor de ti, y veremos si al final vamos a Champions y sino vamos a Europa, esa es la intención”

-Jugar en Champions. “Puede ser aquí también porque tenemos buen equipo, pero yo tengo solo 24 años, soy muy joven, aunque llevo siete años al alto nivel”.

-Convencido de mejorar. “Mi cabeza me dice que quiero mejorar y estar mejor, porque yo he empezado la temporada sin prisa, tengo que tomar todos los partidos a tope, yo con mi calidad se que puedo aportar más a la Real y me estoy poniendo a tope para hacerlo mejor”.

-Qué le pide Imanol. “Me pide más intensidad, meter el pie, apretar más arriba, somos un equipo que debemos tener el balón arriba y no defender en nuestra portería porque jugadores como yo, Barrenetxea, Portu... necesitamos estar más arriba”.

-Más cómodo jugando por dentro que en banda, donde le pone Imanol. “Me gusta más jugar por dentro, detrás de los atacantes, porque he hecho toda mi carrera jugando ahí, porque soy un jugador que me gusta tener el balón y sino toco el balón siento que estoy fuera del partido. Y cuando estás en el medio sientes que estás mejor ahí, porque la gente dice que soy mejor con que sin balón”.