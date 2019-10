EL PSOE de El Espinar denuncia la supresión de clases de música en San Rafael

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Espinar ha denunciado "la actitud" de la Concejala de Cultura, Miryam del Pozo, "que ha decidido unilateralmente eliminar las clases de Música y Movimiento para niños y niñas que hasta ahora venía impartiéndose, con un asistencia creciente de alumnos, en San Rafael", han manifestado los socialistas mediante un comunicado.

El Grupo Municipal Socialista, ha calificado de “muy preocupante” la situación en la Escuela de Música de El Espinar desde la llegada del nuevo equipo de gobierno que “ha dejado de ver la cultura como una inversión para considerarla como un gasto que hay que recortar más preocupados los números y la rentabilidad económica que por la rentabilidad social y el servicio público de acceso a la cultura que siempre ha primado en la acción de la Escuela”, han asegurado.

Hasta ahora las clases se impartían en uno o dos grupos, dependiendo el número de alumnos y con un profesor que, a través de la diferenciación curricular, impartía las clases a los alumnos. "Se trabajaba de la misma manera que se trabaja en la enseñanza reglada cuando el número de alumnos es pequeño y se imparten clases por ciclos y no por cursos. Pero parece que este equipo de gobierno no tiene escrúpulos y prefiere dejar a los niños y niñas sin estas clases”, han lamentado desde el Grupo Municipal Socialista. “La desastrosa gestión por parte de la Concejalía de Cultura no acaba ahí y los afortunados que sí puedan recibir las clases, tendrán que hacerlo a mediados o finales de Octubre, casi un mes después del inicio de las clases en cursos pasados, ya que la falta de previsión y organización por parte del equipo de gobierno ha llevado a retrasar las pruebas del profesorado más de un mes”, han denunciado desde las filas socialistas.