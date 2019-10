El alcalde de Marcilla (Navarra Suma) candidato a la FNMC

Cuatro años de experiencia en la ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos han animado al alcalde de Marcilla, de Navarra Suma, a optar a la presidencia de la entidad. Mario Fabo considera que han quedado muchos asuntos pendientes bajo la presidencia de Pablo Azcona y pone el acento en el Mapa Local "lamentablemente, casi todas las demandas de la entidades locales no se reflejaron en la nueva Ley, como el tema de los concejos, las cesiones por delegación de las competencias, la financiación..., aspectos que no se incluyeron y que en esta legislatura hay que trabajar mucho".

Hasta el momento sólo había hecho pública su candidatura el alcalde de Peralta, el independiente Juan Carlos Castillo, al que Fabo considera "una apuesta de consenso de los otros partidos, PSOE, Geroa Bai, Bildu, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. No me ha sorprendido que se presente, no creo que haya un tercer candidato así que seremos él y yo y creemos que la elección estará ajustada".

La nueva asamblea de la Federación se constituye este viernes en una reunión en la que se elegirá a sus nuevos responsables.