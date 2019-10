Evitar más casos como el de Itziar Prats

Noa de la Torre y Salvador Enguix analizan en A dos Bandas el caso de Itziar Prats. Hace un año, un hombre asesinó en Castellón a sus dos hijas, de 3 y 6 años. La madre de las pequeñas denunció entonces que sí había llevado el asunto a la justicia, y había alertado de que su ex marido había amenazado con matarlas. Pero su denuncia cayó en saco roto. No hubo orden de protección ni suspensión del régimen de visitas. Itziar Prats, un año después, ha contado en la SER que ha presentado ya ante los ministerios de Justicia e Interior una reclamación de daños patrimonial, como paso a previo a denunciar al Estado por no protegerles.

