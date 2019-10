Los números dos y tres de Cs al Senado por Valladolid renuncian a ir en las listas y dejan el partido

Los números dos y tres de la candidatura de Ciudadanos al Senado por la provincia de Valladolid, Jesús San José y Pablo Pombo, renuncian a ir en las listas de la formación en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre y dejan el partido, según informaron hoy en un comunicado.

Ambos, junto a otros militantes de la formación ‘naranja’, tiene previsto informar de su decisión mañana en una convocatoria, a las 10 horas, en un hotel de la capital vallisoletana.

Jesús San José explicó en declaraciones a Ical que existe “malestar” en la formación ‘naranja’ por la “deriva” que ha tomado el partido, tanto en Castilla y León, como en España. “Estamos desnortados”, afirmó. “Esta gente no me representa”, añadió ante los comportamientos de algunos dirigentes de Cs y tras lo sucedido con las primarias a las que se presentó Francisco Igea y Silvia Clemente.

San José recalcó que se afilió a Ciudadanos porque era un partido “regenerador” y lamentó que ahora sea “un más de lo mismo”. Así se refirió al “pucherazo”, que dio en un primer momento como ganadora de las primarias a Clemente, puesto que recalcó todavía no se conoce lo sucedido y no se tan tomado medidas sobre quien era el responsable de la formación, a su juicio el ahora procurador Miguel Ángel González.

También citó el “pisito” del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la subida de salarios en ayuntamientos y el parlamento autonómico; el incremento de las viceconsejerías y altos cargos, o la presión sobre algunos cargos municipales para que apoyaran a determinados candidatos. Además, censuró que se haya colocado con un sueldo “importante” en la Diputación de Valladolid a una integrante de Cs, como vicepresidenta.

“No podemos seguir así”, dijo el exafiliado de Cs, quien también criticó las decisiones de la cúpula nacional del partido, por no facilitar el diálogo y la negociación para la formación de un gobierno en España. “Esta gente ya no me representa”, afirmó y advirtió de que también otros afiliados comparten su decisión.

Jesús San José Sancho fue el candidato número dos al Senado por Ciudadanos en la provincia de Valladolid en las pasadas elecciones del 28 de abril y es exmienbro de la Junta directiva de Valladolid. Pablo Pombo, ‘número tres’ al Senado, es miembro de la Junta Directiva de Laguna de Duero y excoordinador de la Agrupación de Laguna de Duero.