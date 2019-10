Polémica en Zaragoza: 'Porque no es igual acariciar que manosear'

Nueva polémica en Zaragoza con las Fiestas del Pilar. Los partidos Zaragoza en Común, PSOE y Podemos, ha pedido este jueves retirar la campaña de prevención de las agresiones machistas porque considera que algunos lemas pueden llevar a la confusión.

El cartel que ha generado la polémica de la campaña No es No / Ayuntamiento de Zaragoza

Entre los lemas cuestionados, está: 'Porque no es igual acariciar que manosear'. "No podemos llevar a confusión y plantear que si no hay consentimiento, ni caricias, ni piropos ni manoseos se pueden llevar a cabo", ha remarcado Luisa Broto (Zaragoza en Común, que ha sido la vicealcaldesa en los últimos 4 años). Por eso, "pedimos al gobierno de la ciudad que retire esta campaña", ha insistido. "Ya sabemos que la derecha no se maneja bien con estos temas y nosotros planteamos una campaña en la que se hablaba de 'Menos machirulos y más cachirulos', precisamente con la idea de llevar este lenguaje coloquial a la calle pero que no dejase ninguna duda".

La concejala de Zaragoza en Común reniega de esa campaña. Sin embargo, el gobierno municipal asegura que la ha "heredado" del anterior equipo de gobierno. "Es una campaña que nos dejó hecha ZEC", insiste la portavoz del Gobierno, María Navarro.

Tras las quejas de la oposición, el gobierno ha reunido a los portavoces de todos los partidos para decidir el destino de esta campaña del No es No. Lo ha anunciado la vicealcaldesa, Sara Fernández (Ciudadanos) durante el espacio Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza, en el que también han debatido los partidos sobre las propias fiestas. En este reunión se decidirá qué se hace con esta campaña.

Previamente, los grupos de la izquierda han criticado que la campaña haya sido poco o nada acertada con respecto a los mensajes que el anterior gobierno dejó preparados. Lola Ranera (PSOE) ha resaltado que "una caricia sin consentimiento es lo mismo que manosear; el objetivo es el que es y desde luego la campaña es desacertada".

Fernando Rivarés (Podemos - Equo) ha añadido que "parece en un primer momento que acariciar no es manosear, parece de buen rollo, pero es que una caricia sin consentimiento también es malo; hay que poner el foco en la aceptación de las mujeres y en el control de su propio cuerpo".