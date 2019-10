Almería, sede de los Campeonatos de Andalucía de Fútbol 11 y Sala Femeninos

La Real Federación Andaluza de Fútbol vuelve a contar con Almería para organizar por primera vez unos Campeonatos sin precedentes, los Campeonatos de Andalucía Provinciales de Fútbol Once y Fútbol Sala Femeninos juntos.

Las Selecciones Provinciales de las ocho provincias Andaluzas se darán cita en nuestra provincia del 21 al 24 de noviembre, para disputar los Campeonato de Andalucía Femeninos, Sub 17 y Sub 15 de Fútbol y el Sub 16 de Fútbol Sala. Nunca se había organizado un evento de esta magnitud, donde se darán cita en total 24 selecciones, con más de 500 participantes, niñas de entre 16 y 12 años.

La Delegación de la RFAF en Almería es consciente de la responsabilidad que conlleva un evento de estas dimensiones, por ello su presidente/delegado, José Martin Doblado, y Juan José Mateo Puga, delegado provincial de Fútbol Sala y Fútbol Femenino, están teniendo contacto con distintos municipios de la provincia, para buscar las sedes idóneas para este gran Campeonato que por primera vez se van a disputar juntos.

El fútbol femenino está creciendo con pasos agigantados y nuestra provincia no se queda atrás, muestra de ello es la creación esta temporada, de las Ligas Alevín/Benjamín y la Liga Cadete/Infantil, tanto en fútbol 7, como en fútbol sala, aparte de las Ligas Sénior de ambas modalidades, por lo que cualquier niña, de cualquier edad, pueden participar en competiciones organizadas por la RFAF en Almería.