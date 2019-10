Sanidad y el Ayuntamiento llaman a la calma tras la aparición de un caso 'aislado' de legionela

Mensaje de tranquilidad de las autoridades sanitarias en Ciudad Real, tras confirmarse la aparición de un caso de legionela, un hombre que fue tratado en el hospital general por neumonía causada por esta bacteria, que ya ha sido dado de alta. Desde la consejería de Sanidad se aclara que ha sido un caso aislado y que no hay motivos para la alarma, aunque se ha pedido al Ayuntamiento de la capital que aplique el protocolo establecido, con el cierre de 4 fuentes ornamentales en el Parque de Gasset y los Jardines del Torreón.

AUDIO| Aquí la entrevista con el delegado de Sanidad en SER Ciudad Real explicando el caso:

El afectado reconoció, cuando se le practicaron las pruebas pertinentes para determinar el origen del contagio, que paseaba cada día por varios parques de la ciudad donde finalmente se ha detectado la presencia de la bacteria.

Tanto el delegado de Sanidad, Francisco José García como la alcaldesa, Pilar Zamora aseguran que no hay motivos para la alarma porque la situación está controlada y no hay una relación causa efecto, reiterando que no es un brote, estamos ante un caso aislado. Las fuentes han sido vaciadas y tratadas y se está haciendo el seguimiento oportuno, invitando a la gente a que no cunda la alarma en las redes sociales, como ha sucedido.

El protocolo a seguir establece que se aborde una limpieza en profundidad y en 15 días realizar otro contraanálisis para comprobar si la bacteria sigue presente, medidas que se adoptan, en toda la provincia. García también ha dejado claro que la legionela no se contagia ni por tocar el agua ni siquiera por beberla, si fuera el caso, teniendo en cuenta que son fuentes ornamentales. Es una enfermedad que se transmite exclusivamente, por via aérea, por la nebulización de las partículas de agua que llevan la bacteria y si llega al tracto respiratorio puede producir una neumonía.

Al delegado de Sanidad le hemos preguntado, no obstante, por el temor que pudiera existir entre la gente que haya pasado estos días por las fuentes donde se ha detectado la legionela y repite que han de darse unas condiciones específicas que no es tan fácil contagiarse.

Críticas del PP

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Cañizares, ha lamentando que los vecinos de Ciudad Real se hayan enterado por whatsapp de la aparición de esta cepa de legionala en las fuentes mencionadas. Según Cañizares, el equipo de gobierno ha actuado tarde, situación que ha generado desconfianza y alarma, preocupación que se podía haber evitado si se hubiera trabajado con mayor diligencia y transparencia.