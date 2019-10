Realidad incontestable

A menos ya de cuarenta días para unas nuevas elecciones la situación económica de Asturias no es que no mejore es que cada día que pasa va a peor. Los datos son incontestables. No hay motivo alguno para el optimismo, por mucho que el nuevo presidente del Principado, Adrián Barbón, se empeñe en querer dar una imagen distinta, ilusionante, esperanzadora de la región, y que la número dos del PSOE, la mano derecha de Pedro Sánchez, la riosellana Adriana Lastra, declare que Asturias es la envidia del resto de España.

Pueden argumentar lo que quieran desde el PSOE pero en el Principado todo continúa, como mínimo, igual que hace un año, dos o tres. Bueno, más bien habría que afirmar que en lo que a la industria se refiere la situación ha ido a peor. Ya lo había vaticinado hace bastantes meses el anterior jefe del ejecutivo regional, el también socialista Javier Fernández, cuando ya en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy había advertido del peligro, de las graves consecuencias que tendrían para la economía asturiana abordar la descarbonización de forma radical, sin una planificación adecuada: a la tremenda, como realmente se está haciendo. Y alertaba Fernández en conversaciones privadas de que temía más al fundamentalismo de algunos socialistas que al del PP.

Como se puede apreciar en las últimas semanas la crisis industrial asturiana parece no tener límites. Por supuesto que son muchas las razones que nos han llevado hasta donde nos encontramos. Pero nadie puede negar que el coste energético es una de ellas. El Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a tomar medidas de forma inmediata. Pero hasta ahora, nada de nada. Y el ejecutivo autonómico de Barbón mudo ante lo que se hace, o mejor dicho, no se hace, en Madrid. Y más callado que va a estar con unos comicios legislativos a la vuelta de la esquina. Y, por supuesto, para procurar pasar desapercibido, qué mejor que sacar a relucir ante la opinión pública asuntos de mucha menor trascendencia para el futuro de la región pero que siempre resultan polémicos y quién sabe, quizás hasta sean atractivos electoralmente Si para ello cuenta con la colaboración de otras fuerzas política pues miel sobre hojuelas.