Más País presentará candidatura en Asturias el próximo 10-N

Mas País, la formación que lidera Íñigo Errejón para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, persentará candidatura en Asturias con "un programa autónomo que haga frente a las necesidades más urgentes de la región, como la Transición Ecológica o la lucha contra el despoblamiento". Así lo han decidido el centenar de personas que han acudido a la prsentación en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón.

El que fuera diputado nacional de Unidas Podemos por Asturias, Segundo González, ha apuntado que un grupo de personas propondrá ahora un grupo de posibles candidatos. La lista será remitida por whatsapp y se ratificará primero en Asturias y después a nivel estatal. "No me niego a ser candidato", ha avanzado, antes de apostillar que la decisión no la toma él solo. Sobre los posible resultados se muestra convencido de poder obtener diputado.

González también ha pedido a personas de todo tipo de sensibilidades que se sumen a este proyecto porque el objetivo es "evitar la abstención y desbloquear la situación política". Ha adelantado, eso sí, que van a generar muy poco gasto electoral porque no tienen "ni un duro" y ha recordado que hay una campaña de crowdfunding para colaborar a hacer realidad este proyecto que, según él, "se construye con ilusión". Una encuesta interna de la formación otorga 16 diputados en la cita del 10-N, uno de ellos en Asturias en detrimento del PSOE que bajaría de tres diputados a dos.