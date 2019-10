La baja potencia eléctrica deja la Escuela de Artes parcialmente a oscuras

La Escuela de Artes Pancho Lasso de Lanzarote está parcialmente a oscuras. La potencia que se contrató en el año 1971 es mucho menor que la que hoy se consume. Los nuevos contadores inteligentes, que funcionan desde el día uno de octubre, han revelado este déficit, dejando a cientos de alumnos sin luz cuando el consumo se ha detectado superior al contratado. La potencia contratada no soporta la maquinaria diversa de ebanistería, los hornos de cerámica, los ordenadores a mansalva ni los proyectores en todas las aulas usados por quinientos alumnos. "En un par de días estaremos normalizados y en el tiempo de prórroga debe estar resuelta la solicitud de más potencia", explican a la SER desde la dirección del centro. "La gestión que se hace en estos casos es solicitar una prórroga para dar tiempo a que se haga la gestión del aumento de potencia. En ese tiempo hay que culminar la gestión y lo que ello suponga de mejora de la instalación", añaden. Sin embargo, la dirección del centro no está reconocida como interlocutor ante la empresa suministradora, no obstante, el trámite depende directamente del gestor nombrado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Las aulas de informática inservibles ante la falta de suministro eléctrico / Cadena SER