Más honestidad que cobardía

Menos de 24 horas restan para la cita que ha organizado la plataforma ¡Soria Ya! junto a otro centenar de organizaciones representadas en la coordinadora de la España vaciada de 23 provincias diferentes. El objetivo es reclamar medidas que permitan luchar contra la despoblación. Piden un pacto de estado para combatir el problema. Quieren que se reformulen las actuales políticas de equilibrio y ordenación territorial, priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones, impulso a la actividad económica, servicios a la población y vivienda, emponderamiento de la mujer y cambio de imagen en el medio rural.

Yo sé que alguno de ustedes está pensando... qué se dejen de paros de cinco minutos y se presenten a las elecciones nacionales el próximo 10 de noviembre como hará Teruel Existe. Desde que conocimos la intención de los turolenses, todo han sido críticas a Soria Ya por no tomar la misma postura.

Yo quiero decir varias cosas sobre esto: la primera... para dedicarse a la política hay que querer, estar preparado y entrar en el juego, y no cualquier ciudadano puede o quiere hacerlo, y si ningún miembro del colectivo se ve preparado y no tienen la infraestructura necesaria para ello, no podemos pedírselo. Teruel Existe es una asociación con mucha experiencia, con grandes comunicadores y con personas con mucho tiempo liebre; ¡Soria Ya! tal y como la conocemos acaba de empezar. No podemos echar sobre ellos toda la responsabilidad del futuro de esta tierra durante los próximos cuatro años. Trabajan muchos, se mueven, sin cobrar un duro, sacrificando su tiempo, su dinero, su familia y horas de su trabajo. Hay que respetar su decisión y su honestidad que muchos confunden con cobardía.

Dos... el día que se presenten a los comicios, que estoy convencida de que lo harán, hay que votarlos... porque como no les votemos y no les demos representación en el parlamento, habremos sido poco honestos con nosotros mismos, y de hablar en los bares sabemos mucho pero de actuar sabemos muy poco, así que ojo...

Y tres... la responsabilidad es solo nuestra, el voto es nuestro y acudir a las urnas es nuestra decisión y el resultado también es solo nuestro. Y revertir la situación de la España Vaciada a estas alturas, en cuidados paliativos, ya no depende de ¡Soria Ya! ni de Teruel Existe, depende de que el partido o los partidos mayoritarios que gobiernen elaboren una nuevo modelo territorial español que dé solución a muchos problemas, por supuesto el de la despoblación, pero también la cuestión catalana, vasca, navarra y de muchos rincones del país. La nueva reorganización territorial, industrial y del transporte está escrita en los libros, hay que ser valiente, enfrentarse a grandes intereses y ponerla en marcha. ¿Se abordará el reto algún día? Pues no lo sé... pero no estaríamos hablando de la España Vaciada sin ¡Soria Ya!, por lo que se merecen el mayor respeto del mundo y, cuando crean estar preparados para acudir a unos comicios, no debemos dejarles solos.

No me vale que mañana a las 12 y 5 minutos, después del parón, alguien venga a preguntar ¿y ahora qué? ¿esto para qué sirve? Porque ya se lo voy a decir yo antes del parón. PARA NADA. Servirá para SUMAR, que ya es bastante. Para salir en los medios nacionales y para dar visibilidad al problema. El que vaya a preguntar el mítico... ¡y ahora qué!, de verdad… que se presente a las elecciones.