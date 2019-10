Con la venia Gloria.

Llevaba días y días esperando. Mi espera es muy simple y a estas alturas.... ya no espero nada.

Como sabrán gracias al diario local TarifaalDía, el joven clarinetista tarifeño (13 años), José Muñoz Román ha sido elegido como integrante de la Orquesta Joven de Andalucía. Todo un logro e hito en la historia de la localidad. Pues bien, al margen de las numerosas felicitaciones personales que le han llovido, no he visto ni una sola mención a este logro que es un logro para Tarifa y por extensión a toda la comarca del Campo de Gibraltar por parte ni del Gobierno local, ni de ninguno de los partidos con representación o no, en el Consistorio, ni por supuesto de ningún ente supramunicipal.

Y es algo que me pone de malaleche, porque luego (y no lo digo porque me moleste, sino que me alegro que se reconozca el trabajo y esfuerzo de todo el mundo, pero también el de los locales) cualquier administración local o supramunicipal hace una recepción al deportista de turno o incluso a cualquier asociación extraña de objetivos extraños y que del quinto pino viene aquí a darle vueltas con una antorcha a la fuente de La Ranita. Sin embargo, un niño de 13 años logra lo que solo unos pocos de más de 20 logran, y aquí parece que no ha ocurrido nada.

Tampoco he visto nada publicado en ningún diario, ni digital ni escrito, ni siquiera en esos que copian literalmente el trabajo de los demás. Ni siquiera un programa de radio o una tele sensacionalista (claro qué coño! ¿qué interés tiene que haya un chico de 13 años que sea un virtuoso del clarinete?) se ha dignado ha buscarle, hacerle una entrevista, dedicarle un artículo, realizar siquiera un breve en el que resaltar la valía y el sacrificio de un imberbe jovenzuelo.

Me pregunto si José María Muñoz Román, Pepito (como cariñosamente le llamo porque tengo confianza para ello) hubiera actuado en la Voz Kids, o en Mastecheff Kids o en cualquier Kids que hubiese, si hubiera contado al menos con unas palabras de felicitación y aliento de quienes son nuestros representantes públicos. Yo le alabo, le reconozco, le admiro y si por mí fuera lo haría Hijo Predilecto de la localidad, pero a mí me puede la pasión y el cariño pero….. a ustedes señores representantes del pueblo de Tarifa, de la comarca del Campo de Gibraltar no les ha dado tiempo aún de felicitar con todos los honores a este ejemplo de incipiente hombre del mañana. Debe de que sus señorías y demás autoridades, a la par que los compañeros de los medios comarcales estarán muy ocupados en otros menesteres.