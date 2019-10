Los hoteleros, perplejos ante el agravio de las medidas del Gobierno con Canarias y Baleares

La perplejidad cunde entre los hoteleros de la Comunitat Valenciana, que lamentan el agravio comparativo de las medidas anunciadas por la ministra de Turismo ante la crisis del touroperador Thomas Cook, y que son aplicables solo a Canarias y Baleares.

Reclaman un trato igual y equitativo al Gobierno Central, teniendo en cuenta, dicen, que la Comunitat Valenciana y el área especialmente de Benidorm y la Costa Blanca son el segundo mercado de venta de paquetes turísticos en Reino Unido durante el invierno, muy por delante de Baleares.

Y lo ilustran con un dato: la venta de paquetes a Reino Unido para la temporada de invierno de este año ha sido de más de un millón en Islas Canarias, pero le sigue la venta de los 188.000 paquetes de la Costa Blanca; una cifra por delante de los 100.000 de la Costa del Sol y de los 83.000 de Islas Baleares.

Por ello, Toni Mayor, presidente de Hosbec, la patronal hotelera de la Costa Blanca, pide "proporcionalidad" y dice que entre ese plan de 13 medidas debería tener prioridad el aeropuerto de Alicante-Elx, en lugar de "estimular" a otros que no van a reportar tanto.

Además, no creen que se haya actuado con igual criterio sobre situaciones similares ocurridas anteriormente. Cuando en 2017 se produjo la quiebra de Monarch, que supuso la pérdida para el aeropuerto de Alicante-Elx de más de 600.000 asientos y de varios millones de euros para el sector que no se recuperaron, "no se arbitró ninguna medida, ninguna reducción tasas aeroportuarias y ninguna acción promocional extraordinaria, ni bonificación en las cuotas de la Seguridad Social", recuerda Mayor.