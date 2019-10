Anticorrupción eleva a definitiva la petición de inhabilitación para el exalcalde Echávarri

Visto para sentencia en la Audiencia Provincial el juicio por el Caso Comercio. Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. El Fiscal Anticorrupción mantiene que el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y sus dos asesores "fraccionaron los contratos para poder otorgarlos a quienes ellos querían a sabiendas del perjuicio" para el Ayuntamiento y por eso ha mantenido su petición de 10 años de inhabilitación para cargo electo por prevaricación administrativa para los tres.

El fiscal Felipe Briones ha mantenido durante la última sesión que "todo lo que se podía hacer mal con el dinero público, se hizo, todo". Ha mantenido además, que el exalcalde Echávarri fue quien "ideó" el organigrama de la concejalía de Comercio, cuyas competencias se había reservado. Por eso le considera "autor material" de la presunta ilegalidad por amparar, como último responsable, esos 25 contratos por valor de 189.000 euros, mientras que a Lalo Díez y Pedro De Gea los considera "cooperadores necesarios".

Además, para Briones es una "manifiesta ilegalidad" que esos contratos, "deliberados y reiterados", se realizaran "sin la supervisión" de los técnicos municipales que "nunca tuvieron conocimiento de los expedientes" y "desde luego queda claro", ha dicho, que se contrató "directamente a quién se quiso" y a sabiendas de que se estaba "inculcando el derecho a la libre competencia y de que los precios podían mejorarse". Eran "conocedores", los tres, ha argumentado, de que no "llegaban a los plazos" para haber sacado un concurso público y por lo que Comercio "hubiera dejado de poder disponer" de 200.000 euros adicionales que hubieran retornado a Tesorería. "No les daba tiempo a contratar correctamente e hicieron un abuso del contrato menor", ha matizado. Contratos que según el fiscal "tienen el mismo objeto y que se gestionaron al margen de los técnicos que tampoco verificaron los servicio". "La ley no ampara los atajos", ha concluido.

Por su parte, los letrados de la defensa han solicitado la libre absolución de sus defendidos.

José Díez, abogado del exalcalde, ha recordado que la figura del contrato menor es una "figura legal cuando no existe un nexo común entre las facturas, como es el caso" y que el Ayuntamiento da luz verde a 14.000 contratos menores anualmente. Asegura que Echávarri "evidentemente no puede haber causado dolo puesto que nunca participó" en las gestiones "como han declarado tanto Díez como De Gea".

También ha destacado que el entonces primer edil asumió "todas las responsabilidades políticas derivadas de su imputación como máximo responsable del Ayuntamiento y abandonó también en sus cargos orgánicos en el PSPV".

El abogado ha recordado que los técnicos "sí supervisaron esas facturas puesto que son ellos los que meten la documentación en el sistema para que luego se firme" y ha insistido en que a lo largo de las sesiones "no ha habido ni una prueba que demuestre la intervención dolosa de Echávarri". Ha recordado igualmente que los contratos menores es una figura adminstrativa "completamente legal que no exige que haya expedientes" y que los testigos, responsables de medios de comunicación con los que se contrató publicidad, han "confirmado que no existe unidad funcional entre ellas".

Además, ha negado que sea el exprimer edil autor doloso puesto que tanto De Gea como Díez han declarado que "no intervino" en ninguna de las negociaciones, como ha reiterado una vez finalizada la vista.

Por su parte, el letrado de De Gea y Díez, Fernando Cazorla, ha coincidido en afirmar que cada factura corresponde a "conceptos diferentes sin nexo entre sí" por lo que la agrupación de facturas que según el interventor municipal y el jefe de área se podía haber realizado, "es artificial" y ha manifestado además que las 25 facturas corresponden a trabajos "ejecutados y ajustados a precio de mercado".

Turno de última palabra

En el túrno de última palabra solamente ha hablado el exjefe de Gabinete Lalo Díez para pedirle al juez que "revise bien toda la documentación" porque "ni mucho menos" se urdió una trama para contratar en la concejalía de Comercio. Ha recordado que él, en el día a dia ya tenía "suficiente" con lidiar con los problemas que surgían en el seno del gobierno tripartito (PSPV, Guanyar y Compromís) y que los hechos juzgados sucedieron tan solo dos meses después de que él tomara posesión de su cargo. "Han sido dos años que no han sido agradables" y cuya consecuencia máxima fue el abandono de sus funciones, ha concluído.