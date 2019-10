Borja: "A pesar de que entrenaba muy bien no contaban conmigo"

El Real Oviedo buscará el domingo (16:00 horas) la segunda victoria de la temporada. Tres puntos que le podrían servir al conjunto azul, dependiendo de los resultados, para abandonar la posición de colista e incluso salir de las plazas de descenso a Segunda B.

La victoria del miércoles ante el Tenerife (0-1) le ha servido para quitarse una gran losa de encima y ahora con el apoyo del Tartiere, como reclamó tras el encuentro en tierras insulares el técnico Javi Rozada, pretenden dar ese impulso definitivo que les saque de abajo. La reacción desde la llegada del técnico ovetense se ha ido viendo poco a poco y esa victoria marcó el camino para empezar a ver la luz al final del túnel.

Uno de esos que ha visto la llegada de Rozada como una bendición es el canterano Borja Sánchez, que desde entonces ha jugado todos los encuentros (4), siendo en dos de ellos titular. Un contraste respecto a Sergio Egea, con quien participó solo en un encuentro de cinco posibles.

Escucha la rueda de prensa de Borja Sánchez tras la entrega de los coches a la plantilla.

"Ofensivamente me faltó precisión a causa de trabajar mucho en defensa, pero se consiguieron los 3 puntos que era lo importante. A pesar de que entrenaba muy bien, por unas causas o por otras, no contaban conmigo, y en este caso tengo suerte porque Rozada y yo nos conocemos mucho. Estoy contando con minutos y tengo que aprovecharlo. Puedo jugar de mediocentro más adelantado o más retrasado, pero también en la banda izquierda. El equipo necesita esa pausa que no estamos teniendo por la situación en la que estamos, pero siempre que podamos tener el balón y jugar cada día mejor lo haremos", comentó el canterano.



Actualidad del Numancia

Hasta mañana no conoceremos la convocatoria del Oviedo de cara al partido contra el Numancia, pero la única baja confirmada es la de Alejandro Arribas que sigue recuperándose de su esguince en el tobillo derecho.

El conjunto soriano viene de sumar 4 puntos en esta semana tras el empate sin goles frente al Racing y la victoria (1-0) contra el Fuenlabrada. Ahora mismo está en play off, es sexto con 13 puntos, y solo ha perdido 2 partidos, que fueron en las dos primeras jornadas de liga (Alcorcón y Tenerife). Desde entonces no conoce la derrota. Eso sí, fuera de casa todavía no ha ganado.

Visita de José Aboumrad

Es una de las personas de máxima confianza de Arturo Elías y llegará hoy a la capital del Principado. El mexicano, de Grupo Carso, Fundación Telmex y director de Claro Sports, seguirá de cerca la actualidad del club y estará presente este domingo en el palco del Carlos Tartiere como ya ocurrió en otras ocasiones.