Cervera: "Tenemos que seguir con la misma filosofía y saber que hay que sufrir para ganar y sonreir"

Cervera mantiene los pies en el suelo, el equipo es líder, pero el míster no quiere que sus jugadores se relajen. Por eso para el entrenador del equipo amarillo el techo lo marcará la propia filosofía de sus jugadores. La clave es no bajar la intensidad y no perder la comba actual. "Para mí el techo es seguir con la misma ilusión y creyendo lo mismo. lo que pasó el otro día en el descanso, nos fuimos pensando que si seguían con ese ritmo podrían ganarnos. y la fórmula era la misma y esperar que ellos se equivocaran y nosotros acertáramos. Eso es difícil decírselo al equipo y que ellos acepten. El techo es ese, seguir con la misma filosofía, ganas, escuchándonos y saber que hay que sufrir para ganar y sonreír".

Sobre el estado actual de su equipo, el míster piensa que podrán aguantar, pero que "hay que ver el nivel de los demás, porque puede que ellos luego lo superen y nosotros lo mantengamos y no quiere decir que nosotros bajemos. Nosotros estaremos todo el año un punto arriba o un punto debajo de lo que estamos nosotros ahora".

Sentencia también que "estamos en buena dinámica. Sabíamos que estábamos bien y que los tres partidos serían muy exigentes. Hay más cosas buenas que malas, pero hemos tenido dificultades y lo hemos sacado bien. No podemos equivocarnos y pensar que porque hemos ganado dos el tercero es menos importante".

Por último, el míster reconoce que el elogio debilita, pero que hay que disfrutar los momentos. "Sabemos que no somos el mejor equipo. Estamos ahí arriba. Trabajamos como el mejor equipo para estar ahí arriba. Tenemos que disfrutar donde estamos, pero tenemos la suerte que estas cosas no nos afecten. Tenemos un vestuario que cuando vengan malas te levanta y cuando vienen ahora así no nos vamos más de lo que nos tenemos que ir. El vestuario y el cuerpo técnico piensan que hay cosas que hay que disfrutar, pero luego se hace una raya y nos centramos en el próximo partido".