'CARMEN.maquia' aquest cap de setmana al Principal

Aquesta és la agenda cultural de l'IVC a Castelló

Dansa: ‘CARMEN.maquia’

‘CARMEN.maquia’ és una versió contemporània del clàssic de Merimée que respecta de forma íntegra el llibret operístic creat per Halévy i Henri Meilhac.

Dues de les obres que Picasso va realitzar al voltant de la figura de la Carmen de Mérimée serveixen d’inspiració per a l’escenografia minimalista de Luis Crespo i per a la sobrietat i elegància del vestuari creat per David Delfín. El blanc i negre d’aquestes obres està present a l’escena d’inici a fi, combinat amb telons que reinventen l’obra més internacional de Picasso, el ‘Guernica’.

Teatre Principal de Castelló. Plaça de la Pau, s/n. Castelló de la Plana

Dissabte 5 d’octubre a les 20.30 hores

Entrades a partir de 5€

Cinema: ‘El último tango en París (Ultimo tango a Parigi)’

Una jove parisenca i un madur americà es coneixen casualment en un apartament on posteriorment es retrobaran i establiran una relació passional que se sustenta en el pacte de no revelar-se mútuament ni la seua identitat ni el seu passat.

Dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre a les 19.30 hores

Paranimf de la Universitat Jaume I. Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló de la Plana

Entrada general 3 euros i reduïda 2 euros

Música clàssica: ‘Jove Orquestra Simfònica de Castelló’

La Jove Orquestra Simfònica de Castelló, grup fundat en 1995 per a contribuir a la formació de joves músics de la província, actua novament al nostre auditori, dirigida en aquesta ocasió per Marcel Ortega. Interpretaran una de les obres d’art més grans i transcendentals de la història de la humanitat, la ‘Novena Simfonia op. 125 Coral’ de Ludwig Van Beethoven, un cant a la llibertat i a l’alegria de l’home.

Auditori i Palau de Congressos. Carrer Matilde Salvador, 2. Castelló de la Plana

Dimecres 9 d’octubre a les 19.30 hores

Entrades a partir de 7 €

Exposició: ‘Del conreu de l’arròs a Castelló als anys seixanta’

Producte d’importància singular per a l’economia de la ciutat de Castelló, el cultiu de l’arròs va perdurar a casa nostra fins a ladarreria dels anys 60 del segle passat, quan per la dessecació de la marjaleria en va desaparéixer totalment la producció. Les imatges que Manolo Cruzado va captar d’aquest cultiu en aquells anys, i que participen del caràcter documentalista, naturalista i costumista de la fotografia del moment, són alhora record i representació d’una part de la història d’aquestes terres.

Museu de Belles Arts de Castelló. Avinguda dels Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

Fins al 31 d’octubre

Exposició: ‘Passat continu. Col·lecció Es Baluard’

L’exposició ‘Passat continu. Col·lecció Es Baluard’ es planteja com un viatge en el temps que uneix estrats de memòria entre obres que al·ludeixen a diversos components socials, econòmics, històrics i emocionals, que prenen el Mediterrani com a bressol de la civilització i contrapunt de relació entre Orient i Occident. El projecte, a més, tindrà una forta vinculació amb la mediació cultural i reforçarà les vies de comunicació de continguts amb el sector de públic que es troba en el temps d’estiu a Castelló.

Fins al 6 d’octubre

EACC, Espai d’art contemporani de Castelló. Carrerde Prim, s/n.

Entrada gratuïta.