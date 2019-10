Pau Torres: "Es la mejor semana de mi vida"

El defensa central del Villarreal Pau Torres dijo este viernes, tras der convocado por primera vez con la selección nacional absoluta en la misma semana en la que ha firmado un nuevo contrato con el club castellonense, que es "la mejor semana" de su vida.

"Ha sido una semana intensa. Mi llamada es la confirmación de que el seleccionador controla a todos los jugadores, ya sean jóvenes o no y que está atento al arranque de temporada. Esta es una semana que no olvidaré nunca, ya que he firmado por el equipo de mi vida y me ha llamado la selección", insistió el central.

Torres ha mostrado su felicidad tanto por él como por sus otros tres compañeros convocados -Santi Cazorla, Raúl Albiol y Gerard Moreno-. "Es un orgullo para todos y para el club", señaló Pau, que desveló que les dieron la noticia a los cuatro a la vez. "Representar a tu país es un sueño hecho realidad", concluyó.

El Villarreal se enfrenta mañana al Osasuna en el Sadar con el objetivo de llevarse la victoria y cerrar una semana de ensueño en la que han goleado al Betis, han renovado al propio Pau Torres y cuatro de sus futbolistas han sido convocados con la selección española