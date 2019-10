Carlos González mira al futuro y predice una Avenida de Novelda llena de hoteles y servicios

El alcalde de Elche, Carlos González, ha salido al paso de la petición que le hacían ayer diferentes asociaciones empresariales de Elche y Comarca de que no se instalase el nuevo Palacio de Congresos en Carrús y que se buscara una ubicación más adecuada. Carlos González ha asegurado que esta no es una infraestructura exclusivamente para el sector empresarial y turístico y que su ubicación no es una decisión que tengan que tomar los técnicos sino que es una responsabilidad política.

El alcalde ha vuelto a apelar al "efecto Guggenheim" para justificar la instalación del Palacio de Congresos en el barrio de Carrús. Carlos González ha señalado que esta infraestructura será un elemento revitalizador para el entorno, como ya lo fuera el Guggenheim en Bilbao o el Palacio de Congresos para Málaga o Valencia.

González incluso se ha atrevido a mirar al futuro y ha "predicho" una Avenida de Novelda llena de hoteles, paradas de autobuses y servicios para los visitantes que acudan al Palacio de Congresos. Además, el alcalde ha destacado que este centro estaría conectado con el AVE a través de la conexión con la estación de cercanías de Carrús y con la Avenida de Novelda, que es la entrada de la ciudad desde la autovía.

Sin noticias de la reunión del Consejo Social

En cuanto a la reunión del consejo social que deberá ayudar a decidir la ubicación del Palacio de Congresos, el alcalde ha señalado que aún no se ha convocado ya que estas cosas "tienen un proceso que lleva tiempo". González ha indicado que aún quedan por conocer el informe que encargaron a Urbanismo en el que se conocerá que solares reúnen los requisitos para acoger esta infraestructura, aunque el gobierno ya tenga claro que es lo que quiere hacer.