Gonzalo Villar ha sido convocado por la Selección Española sub-21

El Elche C.F. estará representado en la Selección Española sub-21 con su centrocampista Gonzalo Villar. El jugador murciano ha sido llamado por el seleccionador de la categoría, Luis de la Fuente.

El franjiverde estará en el amistoso contra Alemania el jueves 10 de octubre a las 19.45 horas en el Nuevo Arcángel de Córdoba, mientras que el martes 15 de octubre disputará la tercera jornada de la fase de clasificación del Europeo de 2021 a las 19.45 en el estadio Gradski de Podgorica ante Montenegro.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha comentado que "no me considero el responsable del éxito de Gonzalo Villar. Sí que debo decir que me está haciendo caso en algunos detalles y cada vez es mejor jugador. Esta llamada es el fruto de su trabajo". Un Villar que se perderá por esta convocatoria el encuentro de Liga Girona-Elche del sábado 12 de octubre a las 12.00 horas en el estadio de Montilivi.